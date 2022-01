Fecha de emisión de nueva versión de cédula de identidad en stand by

Elena Andrada, jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional , informó que no fue suspendida la nueva versión de la cédula de identidad, la cual tendrá un código QR que permitirá acceder a información de la persona en tiempo real, pero sí se encuentra en espera la fecha de inicio de emisión.

"No hay ninguna suspensión, ese nuevo formato se va a adoptar una vez que los detalles técnicos que surgieron este domingo, durante la puesta en marcha de la prueba, sean subsanados", explicó a Última Hora.

Mencionó que el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional puso como fecha tentativa este lunes, pero que desde Relaciones Públicas no se precisó en ningún momento una fecha de inicio previendo que aún faltaba realizar la prueba.

"Una vez que se subsanen esos detalles, esa puesta en marcha seguramente vamos a comunicar. Todavía no está la máquina a punto, no creo que sea mucho. La fecha de inicio es la que está en stand by (espera)", agregó.

La semana pasada, la Policía Nacional anunció la implementación de una nueva versión del documento de identidad, el cual contará con un código QR que facilitará la verificación de los datos relacionados de cada ciudadano de manera eficaz como también permitirá el procesamiento y la emisión del documento en el menor tiempo posible, según indicaron las autoridades.

Esta nueva versión, de acuerdo a lo manifestado por referentes del Departamento de Identificaciones, se ajusta a las exigencias del Sistema Nacional de Identificaciones de Ciudadanos (SNIC).

La incorporación de esta nueva tecnología obedece a la alta demanda que hay en la solicitud de documentos de identidad y esta nueva forma hará que se pueda reducir el tiempo para obtenerlos, en ese sentido la intención es pasar de 20 días a 10 días hábiles.

Entretanto, no es necesario que la ciudadanía renueve su identificación ante esta nueva versión, ya que puede esperar a la fecha de vencimiento para su renovación.