Falta de juez impide peritar los mensajes en caso Comuna de Asunción

La disposición de un nuevo magistrado quedó en manos de la Cámara de Apelación, mientras que el cruce de datos de los mensajes de Telegram, que desnudaba el presunto esquema de recaudación paralela, aún no pudieron ser peritados.

“Tratándose de aparatos de comunicación privados requiere tanto de una autorización judicial como de un trabajo científico por parte del laboratorio forense o peritos”, refirió la fiscala Stella Marys a radio Monumental 1080 AM.

La agente fiscal señaló que la extracción de dichos datos es el elemento más relevante de la investigación.

Esta investigación se inició luego de una denuncia formulada por Camilo Soares, por supuestos hechos punibles de lesión de confianza, tráfico de influencia y coacción. Se presume que dentro del Municipio operaba un sistema de recaudación paralela.

Según la acción promovida contra la Municipalidad, existiría en la plataforma de mensajería Telegram el grupo denominado Asado de Fin de Semana, donde supuestamente se negociaba el acto ilícito.

En el caso son investigados Marcelo Mancuello y Víctor Ocampos, ex jefe y secretario de Gabinete, respectivamente; Aureliano Servín, ex director de Recursos Humanos, y la ex diputada Rocío Casco.

También se encuentran imputados Mauricio Ferreiro Paz y Fernando Ferreiro Ayala, sobrinos del ex intendente Mario Ferreiro.