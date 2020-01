Fiscalía y Contraloría cruzan datos para avanzar en el caso de la Municipalidad de Asunción

Entre las diligencias llevadas a cabo se realizó la apertura de documentos incautados durante el allanamiento de la Comuna asuncena, con la intención de acelerar la investigación.

“Este procedimiento se realizó con presencia del defensor técnico de uno de los imputados, Marcelo Mancuello, quien se desempeñaba como ex jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción”, mencionó Cano.

La Fiscalía inició una investigación ante una denuncia formulada por Camilo Soares, por supuestos hechos punibles de lesión de confianza, tráfico de influencia y coacción. Se presume que dentro del Municipio operaba un sistema de recaudación paralela.

Sobre las audiencias de declaración indagatoria informó que Adolfo Ferreiro, hermano del renunciante intendente Mario Ferreiro, se presentó de forma voluntaria ante la Fiscalía, pero se abstuvo de declarar.

La fiscala mencionó que las indagatorias a los procesados continuarán desde la próxima semana. Y no descartó que Ferreiro sea citado a declarar.

En el caso son investigados Marcelo Mancuello y Víctor Ocampos, ex jefe y secretario de Gabinete, respectivamente; Aureliano Servín, ex director de Recursos Humanos, y la ex diputada Rocío Casco.

También se encuentran imputados Mauricio Ferreiro Paz y Fernando Ferreiro Ayala, sobrinos del ex intendente Mario Ferreiro.