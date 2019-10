Euclides Acevedo justifica reacción policial en zona del Botánico

“Dentro de garantizar el deber y la obligación del ciudadano está garantizar el libre tránsito. Los que ayer se manifestaron tienen derecho, pero no siempre de esta manera. No es mérito romperle la cara a un policía”, justificó.

Acevedo aseguró que se considera un defensor del medioambiente. Sin embargo, dijo que en el caso de las obras del Corredor Vial Botánico existe una orden judicial y un fallo que “se deben respetar”.

“De por ahí alguien dijo que yo no me debo someter a la ley. Si no me someto a la ley ¿a quién carajos me voy a someter?”, expresó.

Para el ministro del Interior existe una cuota de tolerancia y comprensión en las movilizaciones. “Se trató de pacificarlos, pero con los ánimos caldeados no siempre la razón está presente", indicó.

Alrespecto, el secretario de Estado continuó diciendo: "Ustedes (periodistas) vieron que se les escupió y se les pegó (a los policías). Los policías no son budas con solpan (somnífero), en algún momento van a reaccionar”, subrayó.

Una verdadera batalla campal entre manifestantes y agentes antidisturbios se registró este lunes sobre la avenida Primer Presidente, en inmediaciones del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción. Durante los incidentes fueron detenidas dos personas.

Los incidentes tuvieron como protagonistas a integrantes del grupo ciudadano El Botánico No Se Toca y agentes de la Policía Nacional. Los manifestantes exigen que no se talen árboles para la construcción del Corredor Vial Botánico.

Otros temas mencionados por Acevedo

El ministro del Interior habló tras el lanzamiento del Tribunal de Calificaciones de la Policía Nacional. El encargado de la seguridad explicó que se buscará aplicar la meritocracia para los ascensos de los uniformados.

Respecto a la posibilidad de que los policías custodien las cárceles durante una posible movilización de guardiacárceles, el titular del Interior reiteró que los efectivos policiales son muchos, pero no suficientes.