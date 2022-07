Empresario repudia la flexibilización de medidas a contrabandistas

Los dos fueron aprehendidos el lunes en un procedimiento en Villa Hayes, en el distrito de Nueva Asunción, a 7 km del puesto de control de Vista Alegre, en la cabecera del Puente Remanso, donde se incautaron dos camiones llenos de tomates y harinas presuntamente de contrabando.

Se trata de un operativo que realizó la Unidad Interinstitucional de Prevención y Persecución del Contrabando (UIC) en la residencia de Verón Samaniego, quien cuenta con antecedentes por casos de contrabando.

El otro detenido tenía medidas cautelares. Posee arresto domiciliario, prohibición de salir del país, prohibición de portar armas y prohibición de consumir bebidas alcohólicas.

Alberto Sborovsky, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), repudió que el magistrado de Villa Hayes haya flexibilizado las medidas para los dos supuestos contrabandistas.

"Nos llena de vergüenza", manifestó a Última Hora. "Nuestra indignación es absoluta, condenamos este tipo de prácticas, que lo único que hace es convertirnos en un país inviable", siguió y reclamó a la Justicia.

"Nosotros, todos los gremios, de alguna manera pedimos que el Poder Judicial esté a la altura y deje de hacer un papel bochornoso", lamentó.

Un herido en el operativo

La Policía Nacional informó que un militar recibió un impacto de bala tras varios disparos de un hombre contra los uniformados durante el operativo anticontrabando.

El hecho se produjo tras el traslado de los camiones.

Jorge Toñánez, alias Chiqui, fue sindicado como el autor de los disparos, quien supuestamente huyó del lugar y se encuentra con paradero desconocido.

El sospechoso conversó el martes con Última Hora y negó ser el autor. Negó haber estado en el lugar de los hechos y explicó que los detenidos con productos de presunto contrabando son su primo y su hermano.

Al ser consultado el motivo por el cual no se presentó hasta el momento ante las autoridades para aclarar la situación, dijo que "no puede porque no tiene plata", porque en estos momentos está sin trabajo.