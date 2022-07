Hombre niega haber disparado contra uniformados en Villa Hayes

"Yo no estaba ahí ayer cuando ocurrieron los hechos, estoy en una estancia en Chaco'i, los policías se agarran por mí, no tengo ninguna orden de detención, no tengo problemas, no tengo por qué dispararle a nadie", expresó.

Explicó que Luis Orlando Verón Samaniego, de 33 años, y Carlos Rafael Toñánez Verón, quienes fueron detenidos con productos de presunto contrabando, son su primo y su hermano.

"Me comprometieron de balde, yo no me voy a ir a arriesgar en medio de Policía y si ellos tienen pruebas de que yo estuve ahí, quiero que muestren, porque yo tengo testigos de que estuve en Chaco'i", agregó.

Al ser consultado el motivo por el cual no se presenta ante las autoridades para aclarar la situación, dijo que "no puede porque no tiene plata", porque en estos momentos está sin trabajo.

También comentó que tiene información de que la Policía Nacional lo está buscando por los incidentes registrados este lunes; sin embargo, no recibió ninguna información oficial al respecto.

Por último, dijo que las personas que dispararon contra los uniformados serían contrabandistas y que él no está involucrado en eso.

Por su parte, su madre Justina Verón explicó que el allanamiento fue realizado en la casa de su hermano, ubicada en el asentamiento San Antonio, a 100 metros aproximadamente de la ruta PY09, en el distrito de Nueva Asunción, Departamento de Presidente Hayes.

"A mi hijo (Jorge Toñánez) lo involucraron de balde, él no estuvo en el lugar. Allí había varias personas que tenían armas largas", expresó.

Manifestó que su otro hijo Carlos Rafael Toñánez Verón y su sobrino Luis Orlando Verón Samaniego eran nada más choferes de los camiones que fueron incautados con presunta carga de contrabando y que ya fueron liberados este martes.

El caso

La Policía Nacional informó este lunes que un militar recibió un impacto de bala producido por parte de un hombre que realizó varios disparos contra uniformados.

El caso se produjo tras el traslado de camiones con productos de supuesto contrabando, detrás del puesto de control de aduana de Vista Alegre.

La Comisaría 5ª Nueva Asunción informó que cuando una comitiva trasladaba los rodados con los productos incautados fue atacada por una turba de personas, quienes arrojaron piedras a los móviles, impactando una de estas en el parabrisas de una patrullera que quedó con daños materiales.

Según los datos, un grupo de 50 personas realizaron quemas de cubiertas y arrojaron bomba molotov al personal Antidisturbios de la Marina, apostado en la Aduana de Vista Alegre, lo que ocasionó la rotura de los parabrisas de algunos vehículos que transitaban por la zona.

El ministro Emilio Fuster, coordinador ejecutivo de la Unidad Interinstitucional de Prevención y Persecución del Contrabando, informó a través de su cuenta de Twitter que se incautaron aproximadamente de 24.000 kg de tomates y 8.750 kg de harina, que serían de contrabando.

Además, los intervinientes se incautaron de un camión de la marca Scania, de color azul, con chapa AXE 545 PY, con carrocería de madera blanca y carpa de color azul; un camión tipo Furgón, de la marca Nissan, modelo Cóndor, año 1999, de color blanco, con chapa BEN 779 PY, y un automóvil de la marca Toyota, modelo Allion, con chapa AACO 009 PY.

Según informaron los intervinientes, la pérdida estimativa para los dueños de la carga de contrabando es de G. 800 millones.