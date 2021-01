El empresario cuestionó que Obras Públicas tardó casi un año en evaluar las ofertas de una convocatoria para obras viales en San Pedro, de conectividad entre Belén y Puerto Yvapovõ, cuyo valor aproximado es de USD 60 millones de los dos tramos.

“Llegó un momento en que decían que nos iban a dar a nosotros el segundo tramo, después dijeron que le iban a adjudicar a otra empresa, eso fue el 17 de diciembre, y tampoco le adjudicaron porque era evidente que querían direccionar”, alegó.

Lea más en: Empresario lamenta gestión oficial para obras en San Pedro

Agregó que la oferta a la que supuestamente se quería adjudicar era 6% más cara que la empresa argentina. “Era impracticable, entonces decidieron directamente mandar la cosa al Fondo para la Convergencia Estructural de Mercosur (Focem) y ellos mandaron una nota que el Ministerio está errado. El Focem le dijo directamente que ya no, porque ya mandaron dos adjudicaciones anteriores, se anuló todo, no se animaron a mandar de vuelta la última adjudicación, decidieron cancelar la adjudicación y modificar la licitación”, denunció.

Insistió en que la "lectura es que la licitación está direccionada para las empresas amigas, no hay otra. Tardaron un año evaluando cómo dejarnos fuera y resulta ser que después no tuvieron otra mejor idea que cancelar la licitación", lamentó.

Otra adjudicación sospechosa

Peña también habló de otra denuncia realizada en conjunto con otro consorcio con el que se asoció para presentarse a una licitación.

"Esta es la segunda licitación en que nosotros nos presentamos y tenemos mejor precio. En la de Falcón estábamos en segundo término por una pequeña diferencia del primero. Analizamos la oferta del número uno y tenía una serie de irregularidades, hicimos la denuncia a Contrataciones Públicas y después de 60 días cancelan la adjudicación y remiten una nota al Ministerio diciendo que hay que rever todo el proceso de adjudicación de vuelta", explicó.

Afirmó que el caso será denunciado a la Fiscalía Anticorrupción, luego de una supuesta amenaza de un director de Obras Públicas. "Llamó al socio del consorcio, se comunicó diciéndole que por favor retiremos la denuncia y después iban a haber otras obras", contó.

También puede leer: Admiten fallas en licitaciones y piden denuncias responsables

Añadió que las amenazas de no ser adjudicados a licitaciones vienen de hace tiempo, aunque admitió que no tiene pruebas que demuestren esta versión. "Es la palabra nuestra contra la de ellos, las pruebas están a la vista, no hace falta que diga nada: tenemos el mejor precio de una licitación y en un año no nos dan y cancelan la licitación", puntualizó.

Sobre la defensa de Capaco y Cavialpa al MOCP, dijo que habría que fijarse en la cantidad de obras que les fueron adjudicadas a los presidentes de estos gremios. "Fíjense qué cantidad de obras tienen ellos; qué cantidad de obras tiene Cavialpa dentro del segmento que se adjudicó entre el 2019 y 2020", sostuvo.

Dijo que si fueran infundadas las denuncias, por qué razón Contrataciones Públicas canceló la adjudicación a la firma denunciada.

Lamentó que exista una negligencia del MOPC y del país de no poder utilizar los fondos de Focem, de USD 80 millones gratis, y aseguró que el día que Paraguay presente un proyecto a Focem no se le tomará en serio.

"Acá yo creo que ha ocurrido lo que ocurre por décadas dentro de Obras Públicas: el síndrome de la presidencia, en la época de (Juan Carlos) Wasmosy fue Facetti, en la época de (Fernando) Lugo fue (Efraín) Alegre, en la época de Nicanor fue José Alberto Alderete. Ojalá que a este señor (Arnoldo Wiens) no le esté entrando el síndrome de la presidencia", dijo en referencia a que esta podría ser la causa de las licitaciones irregulares denunciadas en las últimas semanas.