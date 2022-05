"Solamente podemos orar en este momento, rezar por la vida de mi hermano, nadie me llamó y ni me van a llamar, cuando falleció mi hija, cuando le mataron a mi hija nadie del Gobierno me llamó. Boludeces lo que hacen, no tienen gracia esta gente del Gobierno, no sé para que está la Policía ahí", expresó en conversación con los medios de comunicación.

Al ser consultado de dónde provendría el ataque, dijo que ellos son personas quienes "están luchando contra este flagelo a nivel país".

"El Gobierno nunca brindó seguridad a nadie, a ningún ciudadano, todos somos víctimas aquí, a mi hija (la mataron) siendo gobernador y ahora a mi hermano. ¿Qué podes esperar de este Gobierno?", lamentó.

Dijo que no puede confiar en la Policía Nacional y que su hermano nunca le comentó de alguna amenaza, sin embargo, estaba "muy de cerca" con el homicidio de su hija y que "por ahí va la mano".

"Este Gobierno no va hacer nada, ni la Policía; ¿para qué la presencia de ellos? Así cuando le mataron a mi hija no hicieron nada, ahora gua'u qué van hacer, déjense de joder. Necesitamos sangre de cualquier tipo y mucha oración", expresó.

El atentado se produjo en horas de la tarde de este martes frente al Palacio de Justicia de la ciudad de Pedro Juan Caballero. El intendente fue derivado al Hospital Viva Vida, en donde fue intervenido quirúrgicamente.

La Policía Nacional aún desconoce las identidades de los supuestos autores del hecho.