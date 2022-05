Atacante de intendente de Pedro Juan Caballero estaba encapuchado

El hombre comentó que estaban entre varias personas saliendo de una reunión de trabajo de la Junta Municipal cuando una persona encapuchada lo apuntó en el rostro con un arma de fuego, presumiblemente pistola.

"Eso me hizo correr, cuando me di la vuelta empezaron a disparar, le vi al intendente corriendo del otro lado de la calle y ahí me doy cuenta que no disparan hacia mí y no era hacia mí el ataque, yo me asusté tanto que no sabía si me venían a mí o al intendente", expresó en conversación con NPY.

El testigo dijo que antes del atentado Acevedo no llegó a subir a su vehículo, solo abrió la puerta y quedó ahí en donde le preguntó algunos temas con relación a un trabajo.

"Yo estaba hablando, le estaba mirando al intendente, él estaba de espaldas a su vehículo con la puerta abierta mirando hacia mí y hablando por 15 a 30 segundos. Él me pregunta: 'esos no son tus compañeros', y simultáneamente escucho una frenada, cuando me doy la vuelta veo a una persona que saltó del vehículo con la puerta abierta y encañonó hacia mi cara una pistola", expresó.

Mencionó que escuchó varios disparos, corrió e ingresó en el estacionamiento de la Junta Municipal, cuando se percató de que el intendente también intentó huir hacia el garaje del Poder Judicial.

El hombre dijo que por seguridad esperó algunos minutos, luego regresó al lugar encontrando al intendente en el suelo herido y siendo auxiliado por bomberos voluntarios. Dijo que estaba lúcido, con los ojos abiertos.

"Yo corrí tan fuerte y le vi a él corriendo tan fuerte que creí que él consiguió escaparse de ellos, posiblemente le hirieron y él se cayó, cuando yo me resguardo, sin poder ver el lugar en donde ellos se encontraban, escucho varios disparos", agregó.

Comentó que generalmente el jefe comunal suele estar con custodios y que en ese momento no estaban con él.

El atentado se produjo en horas de la tarde de este martes frente al Palacio de Justicia de la ciudad de Pedro Juan Caballero. El intendente fue derivado al Hospital Viva Vida, en donde está siendo intervenido quirúrgicamente.

La Policía Nacional aún desconoce el paradero y las identidades de los supuestos autores del hecho. Aunque el ministro del Interior, Federico González, aseguró que la ciudad está rodeada por efectivos policiales.