El amigo "paraguayo" de Lady Di: "Carlos no le llega ni a los talones a Isabel"

Fue durante más de 15 años asesor de moda y funciones de la difunta Diana de Gales. El mismo también fue mánager para América del Sur de la firma Polo Ralph Lauren, cimentando un camino de éxitos y llevando en la mochila amigos de la talla de las princesas Ana de Inglaterra y Cristina de Kent, también de artistas como Barbra Streisand, Madonna y Anjelica Huston.

En su época dorada fue asesor de imagen de Elizabeth Taylor. En 1989, la Rosa Roja con la que lo condecoró la Reina Madre de Gran Bretaña lo consagró como uno de los más encumbrados referentes de la moda.

En una entrevista brindada al programa la Lupa, por Telefuturo, fue consultado sobre varios aspectos del reinado y vida de la Reina Isabel II y su forma de ver la monarquía en Gran Bretaña.

Habló el amigo paraguayo de la princesa Lady Di

"La reina era una mujer que tenía una disciplina y un amor por su patria, por su gente y por los países que circundaba y ella gobernaba desde atrás'', dijo Devorik.

En cuanto a los comentarios que durante dos décadas rodearon la muerte de Lady Di, sobre si fue o no un accidente lo que le ocurrió, el afamado asesor comentó que le tocó en dos ocasiones declarar sobre ello en Inglaterra, pero que hasta la fecha no dio su veredicto final y que no lo dará, "al menos a viva voz".

Lee más: Reina Isabel II tendrá un funeral privado

''Mis conclusiones finales nunca las he dicho a los hijos de Diana por respeto, que era mi gran amiga. Lo único que digo es que Diana no fue un accidente porque ella fue empujada a terminar así'', acotó.

En cuanto a su relación con el ahora monarca del Reino Unido, el rey Carlos III, Devorik mencionó que tiene fotos con él, dándole la mano y acotó que Carlos sabía que era amigo de su entonces esposa. Dijo que lo considera una persona egoísta, que "solo pensó en él y destrozó no solo su matrimonio, si no el de Camila con su entonces esposo".

Roberto-Devorik-y-Lady-Di.jpg Roberto Devorik con Lady Di en Buenos Aires. Foto: Juan Manuel Foglia. -Clarín.

Lamentó además el sufrimiento por el que tuvo que pasar su entonces gran amiga, Lady Di, por la separación con el entonces príncipe Carlos.

Memoria, dolor y respeto

''Sigue creciendo ese mito 'Diana' porque hasta el día de hoy no hay un hospital con su nombre, no hay un teatro como suele haber, no hay un hospicio, no hay una escuela para estudiantes de ballet'', refirió Devorik, sobre el recuerdo y la menoría de su gran amiga, que recibió un funeral a la altura de una reina por pedido del entonces ministro Tony Blair, ya que según Devorik, "la Corona se venía abajo".

“Ella hubiera querido ser recordada por una acto que tenga que ver con la humanidad y el amor. No era una princesa populista como la quieren pintar algunas personas, era una princesa humanista que es distinto”, afirmó.

''Sigue creciendo ese mito 'Diana' porque hasta el día de hoy no hay un hospital con su nombre, no hay un teatro como suele haber, no hay un hospicio, no hay una escuela para estudiantes de ballet'', agregó.

6166b9e79aa2109564dc415545ca17d0.jpg ''Sigue creciendo ese mito 'Diana' porque hasta el día de hoy no hay un hospital con su nombre, no hay un teatro como suele haber, no hay un hospicio, no hay una escuela para estudiantes de ballet'', agregó. Foto: Pinterest.

En cuanto a la coronación de Carlos III, comentó que hubiera sido mejor que cediera la corona a su hijo Guillermo.

''El príncipe Carlos tiene casi mi edad, nosotros estamos retirados o aconsejando, pero no podemos estar gobernando, hay que dejarle a la sangre joven. Lo extraordinario de Guillermo es que tiene la simpatía, la calma, la humanidad de la madre y la disciplina y la inteligencia que su abuelo lo formó, sería un fantástico rey'', añadió.

Además, aseguró que el nuevo rey "no le llega ni a los talones" a la difunta Isabel II.

Te puede interesar: Carlos III se despedirá de las casas, campos y palacios tras ser proclamado rey

Para finalizar dejó claro que Carlos no podrá con la responsabilidad que tiene en frente y que se verá afectado por lo que venga después de su coronación.

''Lo que digo es que le va ser muy difícil a Carlos, no tiene ni la personalidad, ni la paz que tiene la reina, no puede tener paz con lo que ha pasado'', finalizó Devorik.