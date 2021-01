Efraín Alegre:  "Yo voy a estar preso por denunciar a los corruptos y a la mafia"

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre , sostuvo que los corruptos de Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes iniciaron un proceso contra él. Sostuvo que cuando se dictaron las medidas alternativas a la prisión, dijo que no las iba a aceptar, ya que se trata de una causa montada desde la mafia que es controlada por la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y la jueza Cinthia Lovera, quien se presentó como amiga de Cartes.

Asimismo, recordó que lo culpan de una de las 5.000 facturas que se presentaron en la rendición de cuentas y que correspondía a la campaña de Alto Paraná, donde también existían administradores. Sobre el punto, detalló que él como ex candidato a presidente, en ese entonces, no podía ser administrador, pero que, de igual manera, lo imputaron y además tres veces corrigieron la imputación.

Lea más: Efraín Alegre acatará orden de prisión preventiva

Alegre sostuvo que lo mandan a prisión porque le tienen miedo, pero que no lo van a callar y que desde su lugar de reclusión va a gritar más fuerte.

“No vamos a permitir que entreguen otros 50 años Itaipú y que vamos a estar en la calle defendiendo el futuro del recurso principal para nuestro desarrollo, para nuestras familias”, expresó.

También mencionó que esta es la conducta que han tenido siempre grandes hombres y mujeres que se enfrentaron a la mafia y al stronismo, a costa de persecuciones, muertes y apresamientos.

Entérese más: Jueza decreta prisión para Efraín Alegre en la cárcel de Tacumbú

“Cuántos fueron presos por enfrentar a Stroessner, por qué yo no voy a ir por enfrentar a la mafia, con orgullo. Yo no tengo una orden de detención por robarle al pueblo, yo voy a estar preso por denunciar a los corruptos y a la mafia”, remarcó.

De igual manera, señaló que cuando lleguen al Gobierno le brindarán un proceso justo a los mafiosos, pero que no van a tranzar con ellos.

“Pueden estar seguros, si creen que nos debilitan están muy equivocados, estamos más fuertes que nunca y que este es el momento de vencer a esta mafia y corrupción. Ya entregaron Yacyretá con el acuerdo Cartes-Macri y ahora quieren entregar Itaipú; este es el momento y el pueblo se da cuenta”, apuntó.

El liberal dijo también que sus opositores están debilitados y que por eso buscan que no se hagan las elecciones en el Partido Liberal.

“Podemos tener algunos parlamentarios controlados por la mafia, pero no van a controlar al Partido Liberal. Como no logran suspender las elecciones liberales, me van a meter preso para seguir intentando”, afirmó, haciendo referencia a legisladores que apoyan a Blas Llano, quien, a su vez, respondería a los intereses de Cartes.

El político acusó a Cartes de lavador de dinero y a Abdo Benítez de ser su capataz, aunque aseguró que los que les persiguen no van a tener impunidad.

Finalmente, contó que irá por el Partido Liberal Radical Auténtico antes de pasar por la Penitenciaría de Tacumbú, donde deberá guardar reclusión por disposición de la jueza Cinthia Lovera.