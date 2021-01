Jueza decreta prisión para Efraín Alegre en la cárcel de Tacumbú

La jueza explicó que en cuanto a este último punto el Juzgado le dio plazo de 20 días para dar cumplimiento a la caución y en caso que no cumpla se revocaría las medidas y se ordenaría la prisión. Dijo que cuando se le notificó lo resuelto por el Juzgado, Alegre manifestó que no va cumplir y no se va someter.

“Ha pasado los 20 días hábiles que tenía y el Juzgado tiene que dar cumplimiento al apercibimiento”, explicó la magistrada en conversación con C9N. Este jueves la jueza ordenó la prisión preventiva de Alegre, que deberá cumplir en Tacumbú, según informó el periodista Raúl Ramírez.

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico fue imputado por los supuestos hechos punibles de producción de documentos no auténticos, producción y uso de documentos públicos de contenido falso.

Alegre está investigado en el caso de supuestas facturas falsas que fueron presentadas en la rendición de cuentas de su campaña por la presidencia de la República, en las elecciones 2018, donde perdió por poco margen contra el actual presidente, Mario Abdo Benítez.

En lo que va del proceso, Alegre negó su responsabilidad y en más de una oportunidad alegó ser víctima de un sistema judicial corrompido por la mafia.

De acuerdo con la Fiscalía, que rectificó su imputación dos veces, Efraín Alegre habría presentado la factura falsa por G. 98 millones ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral como rendición de cuentas de su campaña electoral.

En la causa también están imputados los dos administradores de la campaña de Alegre en el Alto Paraná, Pascual Benítez Barrios y Luis Moriz, quienes ya están procesados.