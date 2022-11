Desde prisión, supuesto feminicida amenaza a su ex pareja

Tras 24 años de convivencia con su pareja y padre de sus seis hijos, doña Abreliana Riveros decidió terminar la relación con Eligio Cantero Silva (73) y denunciarlo por violencia doméstica, que según dijo, sufrió sistemáticamente y en tres oportunidades intentó acabar con su vida.

El último episodio se registró a principios de este año, dónde el hombre violó las medidas de prisión domiciliaria para intentar matar a su ex pareja en una vivienda de la Compañía Tellez Cue, de la ciudad de Coronel Bogado, Departamento de Itapúa, donde la víctima fue golpeada y recibió un disparo de rifle de aire comprimido.

El hombre fue detenido posteriormente por la Policía Nacional y actualmente se encuentra recluido en el penal de Itapúa, desde dónde sigue amenazando, denunció Abreliana Riveros.

“Siempre me amenaza desde la cárcel. Tiene celular ahí y me amenaza. Quiero que la Justicia me ayude, porque tengo miedo que salga (mi ex pareja). Sé bien que si sale de prisión, va a venir a matarme, porque me amenaza constantemente y tenemos miedo con mis hijos, especialmente mi hija menor. Tres veces ya intentó matarme, dos veces me atropelló con rifle, y la última vez, me disparó. Esa vez, mi hija forcejeó con él y le quitó el arma, y también me hincó en la espalda”, señaló la víctima.

Agregó que ellos ya estaban separados cuando intentó matarla la última vez y que, en esa oportunidad, él estaba con prisión preventiva, la cual violó para atropellar su casa.

La abogada defensora de la víctima, Amanda Delgado, explicó que el señor Cantero tiene tres causas penales acumuladas desde el 28 de enero de este año, dónde la señora Abreliana empezó a exteriorizar que era víctima de violencia.

El 28 de agosto pasado fue el acto conclusivo de la etapa investigativa de las tres causas que pesan sobre el hombres, las cuales están a espera de audiencia preliminar, aunque la contraparte mantiene diversas chicanerías para lograr la suspensión hasta el momento.

“El miércoles (último) teníamos fijada la audiencia, pero la contraparte solicitó la acumulación de los dos procesos para poder suspender la audiencia en el Juzgado, donde tiene (radicada) dos causas sobre supuesto hecho punible de violencia familiar, y otra de tentativa de homicidio doloso. (En este último) Él intentó acabar con la vida de la señora Abreliana Riveros en presencia de sus tres hijas, de las cuales una de ellas es menor, quienes inclusive se le abalanzaron al padre para evitar que maten a su madre”, señaló la abogada.

Destacó que el señor Eligio Cantero hasta la fecha, a través de un aparato celular, sigue llamando, enviando mensajes y publicando estados en WhatsApp, inclusive teniendo Facebook, manejando esta tecnología dentro del establecimiento penitenciario, lo cual califica como una burla, ya que está preso, pero sigue amenazando a su víctima, pese a ser denunciado ante el Ministerio Público.

Reiteró que los representantes del señor Cantero están realizando todas las diligencias para poder evitar que se lleve a cabo la sustanciación de la audiencia preliminar para elevar la causa a juicio oral, considerando que ya se ha formulado la acusación por el Ministerio Público.

“Pruebas (del caso) sobran y estamos esperando que se pueda llegar a sustanciarse la audiencia preliminar, que ya se suspendieron varias audiencias y viajes, y doña Abreliana pasa varias noches sin dormir. Cada vez que va a tener la audiencia, (la señora) también recibe la llamada (de su ex pareja diciéndole) de que 'mañana salgo y te voy a matar', pese a que el señor está recluido”, denunció la abogada defensora.