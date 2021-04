Decano de la UPE dice que se aplicó la vacuna porque "no había gente"

Lulio Gamarra, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada del Este (UPE), fue uno de los que recibió el biológico contra el Covid-19. Esa situación generó polémica en esa zona del país y un director médico fue destituido del cargo.

Ante la situación, el académico fue consultado por Monumental 1080 AM al respecto, a lo que contestó que recibió la vacuna porque no había gente mayor de 85 años esperando en la fila.

También dijo que se encontraba en “su casa”, ya que uno de los puestos de vacunación habilitados en el Departamento de Alto Paraná se instaló dentro del predio de la universidad.

“Yo me fui cerca de las 14.00 donde había 10 personas por ahí, pregunté si podía vacunarme y fue una cuestión de improviso. Me acerqué y vi muchas personas de mi edad que estaban llegando. No es una cosa que se previó, donde yo me metí de manera incorrecta”, argumentó el docente.

Gamarra señaló que decidió aplicarse la vacuna, pese a que podía esperar las disposiciones de Salud, porque su doctora de cabecera le había recomendado en una oportunidad la posibilidad de aplicarse la vacuna.

“Los funcionarios de Salud estaban vacunando y yo no me metí entre la gente anciana y no hice un juicio de valor ético, sino que vi la oportunidad nada más… No hay delito aquí, si vamos a hacer un análisis, no hay delito. No hay ninguno, es una cuestión administrativa”, agregó.

El decano insistió en que no le quitó la dosis a ningún adulto mayor y tampoco le quitó la oportunidad a ningún anciano. No obstante, pidió disculpas a la ciudadanía por su actuación y alegó que no “pensó” en el impacto que podía tener la situación que protagonizó.

Tras la denuncia de la irregularidad, también se confirmó la renuncia del doctor Luis Villalba, quien se desempeñaba como director del Hospital de Presidente Franco.