Critican en redes sociales a Juan Ernesto Villamayor por viaje a Miami

En conversación con Última Hora, Juan Ernesto Villamayor confirmó que está en los Estados Unidos por cuestiones personales y se preguntó por qué su vida privada va ser noticia.

"Sí, estoy en USA. Nunca me imaginé que eso fuese noticia", expresó.

Al ser consultado sobre su viaje en los Estados Unidos, alegó cuestión profesional y dijo que no puede comentar porque son "temas privados".

Al ser consultado si su viaje fue para vacunarse contra el Covid-19, dijo que no es cierto, sin embargo, dijo que quién podría impedir a un particular que vaya a vacunarse de su peculio "donde quiera o pueda"

"Ojalá el sector privado traiga a Paraguay y las venda, así quedan más cantidades para sectores desprotegidos. Esto de que el Estado no diferencie este punto a mi criterio no es correcto, pero solo es mi modo de verlo. No soy funcionario ni trabajo para el Estado. Los que pueden que paguen y el Estado está para ayudar a quienes no pueden", expresó.

Algunas críticas de los internautas

"Tan fácil es robar en el Paraguay y luego desaparecer como si nada. Si no, vean el caso de Bolamayor, viajó hoy a los Estados Unidos según fuentes para aplicarse la vacuna. Ese tipo debería de estar en la cárcel pero sigue ahí, rondando el círculo de #Mborito", refirió uno de los ciudadanos indignados a través de la red social Twitter.

Otra usuaria identificada como Nancy Arias refirió: "Que injusto es todo acá y a la vez en el mundo, porque como lo que tranquilamente entran y serán vacunados, que fácil es todo para los corruptos en serio, cuanta impotencia y acá miles ya murieron".

"Se ríe de Paraguay, acá los restaurantes le cerraron la puerta, él va a comer por Miami, que HDP", expresa otro de los internautas.

Las críticas fueron tantas que la palabra "Miami" se volvió tendencia en Twitter entre los usuarios de Paraguay.

En febrero pasado, Juan Ernesto Villamayor, quien se desempeñaba como jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, fue abucheado en un restaurante en donde incluso recibió un empujón de parte de un ofuscado ciudadano y terminó abandonando el local.

En los videos que rápidamente se hicieron virales en las redes sociales se vio a Villamayor cuando trata de apaciguar a los que se encontraban en el restaurante, pero sus quejas fueron acalladas por los gritos para que se retire del sitio.

Villamayor fue vinculado a varios casos que afectaron seriamente su imagen y el último de ellos fue el intento de acuerdo con el gobierno venezolano liderado por Juan Guaidó para cancelar la deuda que tiene la estatal Petrobras con la venezolana PDVSA, y en donde se iba a pagar una jugosa comisión al intermediario.

A raíz de ese escándalo el entonces jefe del Gabinete Civil fue interpelado por la Cámara de Diputados, en donde se propuso el voto de censura que finalmente no prosperó.