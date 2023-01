Ríos Cañete salió de la casa el pasado jueves a bordo del automóvil de la marca Volkswagen, modelo Gol, de color negro, con chapa AACV 234, para trabajar en la plataforma Bolt y desde ese entonces su familia no tiene novedades sobre su paradero.

"Él alzó a un pasajero y el destino fue Trinidad, sabemos que llegó al lugar, pero desde ahí se perdió el contacto con él y hasta hoy no sabemos nada", dijo angustiada la hermana del militar en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Zulma describió a su hermano como una persona tranquila, que no consume bebidas alcohólicas ni sale a fiestas. Dijo que todo lo que está pasando es bastante raro y piden tener noticias.

El celular del joven sonaba hasta el día siguiente de su desaparición, pero luego ya dio apagado, detalló e indicó que la familia no tenía conocimiento que él estaba trabajando como chofer de plataforma.

"Nosotros no sabíamos que él estaba trabajando como chofer de plataforma, nunca nos dijo, creo porque a mamá no le gusta, por lo inseguro que es y capaz no contó para no preocuparla", prosiguió y dijo que tiene sospechas de que el pasajero atentó contra su hermano.

“No sé qué pensar, yo sospecho que su pasajero le hizo algo. No tenemos nada, no sabemos nada y nos preocupa demasiado, ya son varios días. Pasa el tiempo y creo que la Fiscalía no está avanzando como se debe”, expresó con preocupación.

Por último, indicó que un testigo habló y dijo que vieron el vehículo de su hermano en una plaza bastante oscura, donde se escucharon disparos.

El último viaje que realizó, según figura en la plataforma, es a las 23:05, en inmediaciones del taller ubicado sobre las calles Doctor Luis Enrique Migone, zona de Trinidad de Asunción.

Poco después de su desaparición, el automóvil de Ríos Cañete fue encontrado abandonado en las calles Rigoberto Caballero casi Santo Domingo, barrio Silvio Pettirossi de la capital. Detrás del vehículo fue encontrado un celular que estaba parcialmente quemado.