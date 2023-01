Hallan vehículo del militar desaparecido con manchas y un celular quemado

Según los datos, el vehículo estaba estacionado en el lugar desde el viernes pasado y una vez verificado el número de chasis, se pudo comprobar que se trata del automóvil con chapa AACV 234 PY, denunciado en la Comisaría 28ª Central como desaparecido.

El comisario Ricardo Orué, jefe de la Comisaría 18ª Metropolitana, informó en la tarde de este domingo a Última Hora que detrás del vehículo, entre unos escombros, fue encontrado un celular que estaba parcialmente quemado.

Comentó que la Fiscalía dispuso la incautación del aparato celular de la pareja sentimental del militar, identificada como Carolina Ruiz Díaz Aguilar, de 24 años.

Lea más: Policía investiga misteriosa desaparición de un militar en Asunción

“Había manchas en el asiento del vehículo, principalmente en la parte de atrás. No sabemos si se trataría de sangre humana o qué clase de manchas. Criminalística realizó el levantamiento y llevó las muestras. Mientras que el laboratorio de Criminalística no se expida, no podemos decir si es sangre o no”, agregó.

Por su parte, el comisario José Acosta, de la Comisaría 28ª Central, explicó a Última Hora que la investigación se centra en la zona del Hospital General de Luque, para verificar cámaras del circuito cerrado del lugar en donde el militar alzó a su último pasajero.

https://twitter.com/MinPublicoPy/status/1614609276483272704 Luque: Buscan a joven militar desaparecido. Los fiscales Silvio Alegre y Andrea Vera, de Asunción, intervienen en el hecho de desaparición de Líder J. Ríos Cañete, de 27 años. Cualquier información que ayude a su localización contactar al Sistema 911, o Comisaría más cercana pic.twitter.com/ci3TGvCdAC — Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) January 15, 2023

Los fiscales Silvio Alegre, de Luque, y Andrea Vera, de Asunción, intervienen en el hecho de desaparición de Líder Javier Ríos Cañete, de 27 años, denunciado el viernes pasado por su pareja.

La persona desaparecida, en sus horas libres, hacía servicios de traslado de personas mediante la plataforma Bolt, y el jueves pasado, en horas de la noche, desplegó dicha actividad. Sin embargo, ya no regresó ni respondió las llamadas y mensajes que le había enviado su pareja.

Una vez recibida la denuncia, se dispuso inmediatamente la búsqueda y localización del hombre, que es de contextura física mediana y vestía una remera de color azul oscuro.

El militar vive en la fracción Guadalupe, del barrio Mora Cué de Luque, Departamento Central.

Cualquier información que ayude a su localización, contactar al sistema 911, o a la comisaría más cercana.