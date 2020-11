“Considerando los ¡ndicadores epidemiológicos, no habrá un avance en el cronograma de eventos, respecto al número de personas, hasta fin de año. Los indicadores no nos permiten avanzar. Asimismo, no será posible que haya gente en los encuentros deportivos por el resto del año”, dijo Mazzoleni.

El titular de la cartera sanitaria aseguró que las medidas adoptadas buscan que las fiestas de fin de año sean “lo más tranquilo posibles”.

Situación epidemiológica

El ministro de Salud reiteró que el país está experimentando un ascenso preocupante, que se aproxima al promedio que se registró durante la meseta.

Puntualmente, la atención se centra en Capital, Central, Alto Paraná, Caaguazú, Cordillera, Paraguarí, Misiones, Ñeembucú, San Pedro y Amambay.

En lo que respecta a Central, las zonas con mayores contagios de coronavirus son: San Lorenzo, Luque, Capiatá, Itauguá, Areguá y Ypané. En cuanto a Lambaré, la situación sigue controlada, pero hubo un estancamiento.

El ministro de Salud expresó su preocupación por la situación del Hospital Regional de Cordillera. Indicó que se debe vigilar especialmente los contagios en Caacupé, Altos y San Bernardino.

Mazzoleni reiteró que aunque la curva de muertes sigue bajando, es natural que en un par de semanas esto pueda subir ante el aumento de contagios.

En lo que respecta a Encarnación, el ministro de Salud se mostró optimista en la puesta en marcha de algunos protocolos con miras al verano.

Julio Mazzoleni reiteró el llamado a la conciencia de las personas y apeló a que la ciudadanía administre sus actividades sociales. Indicó que se debe considerar la frecuencia, la cantidad de personas que asistirá y el tiempo de participación.

El último reporte del Ministerio de Salud Pública señala que ya son 79.517 los casos confirmados de Covid-19 en el país y 1.704 las personas que murieron por la enfermedad.