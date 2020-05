Covid-19: Mario Abdo asegura que fronteras continuarán cerradas

"Hay muchos sectores económicos que me piden abrir, pero no podemos arriesgar todo el esfuerzo que se hizo. Lastimosamente mientras que no esté controlada la propagación no vamos a poder abrir las fronteras", mencionó el jefe de Estado.

Sobre los compatriotas que quemaron colchones en un albergue en el Departamento de Caaguazú, tras la confirmación de unos 20 casos de coronavirus, dijo desconocer sus motivaciones pero recalcó que si no se hacía el plan para frenar el Covid-19 con habilitación de albergues, la situación iba a ser un caos.

Dijo comprender que a nadie le gusta que se le obligue cumplir cuarentena, que a lo mejor esto puede generar diversas reacciones, pero la medida es necesaria para precautelar el interés general.

"Tuvimos una persona que se escapó y otro que se quiso suicidar, pero cada día se tienen que resolver los problemas con cautela y seriedad", indicó.

Finalmente, manifestó que hoy el gran esfuerzo es la contención y que todos tienen que ser solidarios con quienes hacen la tarea de controlar los connacionales y mantenerlos en cuarentena para garantizar la salud del pueblo.

Polémica en salud

Sobre las polémicas adquisiciones de insumos del Ministerio de Salud, Mario Abdo espera que se investigue con celeridad y que para tal efecto se creó una comisión especial para que se haga una investigación total de las presuntas irregularidades denunciadas.

"Que se pene ante la ley y que se cuide la plata del pueblo. Nos queda cuidar mejor que lo nuestro, lo que no es nuestro porque toda la plata del pueblo no es nuestra, finalizó Abdo Benítez.

El informe final de la Contraloría General de la República (CGR) tras la inspección rápida del proceso de adquisición urgente de insumos y camas para la emergencia por el Covid-19, por parte del Ministerio de Salud, concluye que existen varias irregularidades.

El presidente de la República, estuvo presente este jueves en el Departamento de Guairá, en el marco del inicio de las obras de restauración del Teatro Municipal de Villarrica.

Hasta la fecha, Paraguay tiene un total de 836 casos confirmados de Covid-19, de los cuales hubo 11 fallecidos y 256 recuperados. Además hay ocho personas hospitalizadas y 561 en aislamiento.