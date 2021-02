"Realmente el aprendizaje, ese proceso de aprender en las aulas tiene muy bajo riesgo, existen un montón de otras actividades que evidentemente ponen al Paraguay en la situación que hoy estamos, que si bien no es una situación catastrófica, es una situación crítica. La educación, el acto de estar ahí en la escuela, aprendiendo, no representa un riesgo mucho mayor que cualquier otra actividad en las que los adultos estamos de alguna u otra manera y esto es una necesidad", expresó.

Recalcó que la educación es esencial y que en el contexto de aprendizaje se tienendos modalidades a consecuencia de la pandemia del Covid-19, y una es la virtual y otra la llamada híbrida o semipresencial.

"No hay una vuelta a las clases en ningún colegio y en ningún lugar del mundo, esa vuelta a la normalidad aún no va ocurrir", expresó.

También explicó que la modalidad semipresencial tiene que tener contemplada flexibilidad y tiene que estar preparada para lo virtual "por cualquiera de las circunstancias que se irán viendo seguidamente".

La especialista manifestó que los niños estuvieron encerrados prácticamente un año y que "no existe ni dudas" de la necesidad de que retornen a las clases, pero que deben hacerlo de manera segura.

En ese sentido, explicó que la manera segura tiene que ver más bien con la gradualidad con la que se irá reanudando la actividad y que tiene que darse cuando se dan todas las condiciones, tanto del núcleo familiar, de la comunidad educativa y a nivel país.

Aseguró que, para minimizar los riesgos, los padres que optaron para que sus hijos asistan a las clases presenciales deben disminuir todas las otras actividades.

Lavado de manos y grupo burbuja

La especialista manifestó que el coronavirus se propaga mucho menos en los espacios abiertos y ventilados, es por eso que las escuelas deben brindar a los estudiantes la posibilidad de lavarse las manos, tener un grupo burbuja estable, que es el grupo de compañeros con el cual se estará estudiando y lo ideal es que sea de 10 y no más de 15.

"Desde el punto de vista epidemiológico, no es lo mismo una burbuja de 10 que una burbuja de 15, lo mismo que para nosotros, es mucho mejor cuanto menos nos relacionamos o cuanto menos contacto tenemos y cuanto esa diversidad de contacto es menor, es mucho mejor", mencionó.

Además, agregó que las instituciones deben garantizar la distancia física, mientras esté en el espacio teórico o práctico. También son fundamentales los espacios abiertos para el recreo, para la cantina y hacer escalonamientos.

Los riesgos

La doctora Adriana Amarilla mencionó que los riesgos estarán en la ruptura de los grupos burbujas, cuando se rompe el concepto de contacto estrecho, que es con la persona que está cara a cara sin tapabocas, a menos de dos metros y por más de 15 minutos.

Explicó que estas situaciones se generan en las reuniones sociales, por lo que instó a los adultos a disminuir las actividades para poder asegurar una continuidad de la reapertura del modelo semipresencial de aprendizaje.

"El riesgo no está tanto en la escuela, sino en las actividades adversas y en ese contexto a mí me preocuparía que con esa reanudación exista la falta de creencia de que hemos vuelto a la normalidad y que con eso vuelvan los interescolares. No, ni siquiera es integrado, ahora tenemos que hablar de nuestra burbuja y tener en el alma que esto es un proceso en donde vamos a tener que regirnos en la burbuja y tenemos que evitar todo tipo de situación en donde rompamos el concepto de contacto estrecho", agregó.

Al ser consultada si lo ideal sería que primero se vacune la población y luego volver a las aulas, respondió que personalmente le "hubiera encantado que sea así, por lo menos una vacunación masiva a todo el personal de blanco y a las personas con factores de riesgo".

La médica manifestó que su preocupación es el contacto que tienen los niños con los adultos mayores y personas con patología de riesgo en el contexto familiar.

Refirió que el 80% de los niños no pasan por una sintomatología importante con respecto al Covid-19, sin embargo, pueden transmitir a personas allegadas.

Ministerio de Salud hará acompañamiento técnico

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social realizará un acompañamiento técnico al Ministerio de Educación, inclusive habrá escuelas y colegios centinelas, en donde estarán haciendo una vigilancia epidemiológica.

Dijo que el director de cada institución "es el maestro de orquesta" de esta situación y que el docente estará a cargo, en el mejor de los casos, de un cuarto de su aula en esa modalidad semipresencial, que implica solamente cuatro horas y cada colegio según sus propias realidades hará unos días, una semana e irán reorganizándose.

"Nosotros sí vamos a acompañar técnicamente, pero ese acompañamiento no es de control de estructura, de infraestructura. Lo más importante es la ventilación, el uso correcto de las mascarillas y el grupo burbuja, que sea realmente que se relacionan entre sí", expresó.

Anunció que a partir de los 15 días del inicio de clases se hará una evaluación en cada colegio y que hay zonas que tienen un silencio epidemiológico a la que harán acompañamiento.

Por último, dijo que probablemente habrá alumnos asintomáticos que irán a las escuelas y cuando empiecen a salir síntomas la burbuja pasará a las clases virtuales.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) planteó el regreso gradual a las clases bajo la modalidad híbrida de presenciales y virtuales, ante la pandemia del Covid-19.

De 1.500.000 estudiantes, 165.000 ya completaron el formulario y de estos, 87.000 (53%) optan por la presencialidad.