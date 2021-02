Sobre la situación, Última Hora habilitó una encuesta en sus redes sociales donde se refleja la realidad de cada familia en torno al inicio de clases y sobre el modelo de estudio por el cual optarían.

La pregunta que todos se hacen es cuán seguro será el retorno a las aulas en plena pandemia. El cierre repentino de todas las escuelas y el modo virtual para seguir las clases desnudaron desigualdades en sectores más vulnerables.

Lea más: ÚH abre sondeo sobre el retorno

Tanto en Facebook como en Twitter muchos contaron que fue difícil seguir con las lecciones desde la casa, porque no cuentan con una conexión a internet ni computadoras. Además, a muchos padres se les dificultaba por el trabajo.

Tal es el caso de la Ana Liz Peralta y muchos más que decidieron optar por las clases presenciales, ya que no tiene la posibilidad de acceder a una computadora ni internet, para que los niños puedan desarrollar tranquilos sus materias.

Embed Pese al plan de regreso a clases presentado por el MEC, la incertidumbre continúa y los docentes exigen a la cartera de... Publicado por Última Hora en Miércoles, 10 de febrero de 2021

"Si tuviera la posibilidad de una computadora, internet gratis. Obvio, virtual, pero como me es imposible esas dos cosas opto por la presencial", escribió la usuaria de Facebook.

Muchos de los comentarios también hicieron alusión a la falta de condiciones en las instituciones, para que los niños puedan volver a las clases presenciales. Otros padres prefieren seguir con las clases online, por lo menos hasta que se den las condiciones o lleguen las vacunas.

Nota relacionada: Covid-19: Suspenderán las clases si se registra una alta circulación del virus

"No están dadas las condiciones para arriesgar a mis hijos. Estamos en el auge de la pandemia. Decirles que no se saquen el tapabocas, que se laven cada rato las manos y que no se acerquen a sus compañeros, no sé si van a cumplir", expresó María Portillo.

Alicia Mendoza dejó a la vista la situación de cientos de padres que salen a trabajar y que no pueden dar el acompañamiento necesario a sus hijos con las clases virtuales.

"Es muy difícil el virtual con los padres que trabajamos y tenemos escasos recursos, porque para una buena clase virtual el alumno debe de tener un lugar en donde estar para realizar la tarea con su computadora, internet y todos los requisitos", aseveró la mujer.

Siga leyendo: MEC garantiza que “la escuela será un lugar seguro” para el ciclo 2021

Pese al plan de regreso a clases presentado por el MEC, la incertidumbre continúa y los docentes exigen a la cartera de Estado las garantías para el retorno seguro.

Otros padres, como Eugenia Lezcano, siguen en la duda y su decisión dependerá de las condiciones en las que se encuentra la institución donde acudirá su hijo. "Yo veré, si la escuela de mi hijo está en condiciones le mando, de lo contrario, no", afirmó.

Embed Los chicos deben volver a clases. Lástima que aún muchas escuelas no estén en condiciones para recibirlos. Lamentable! La educación no puede ni debe parar!! — Agostina (@AgosR94) February 10, 2021

En Twitter, el debate también va arrojando opiniones muy variadas, donde el 59,1% de los usuarios están a favor de seguir con las clases virtuales y el 40,9% optan por el regreso a las instituciones.