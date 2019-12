Conmovedor relato de la religiosa que visita hace 40 años a la Virgen

Recordó que la persona que dio inicio a la peregrinación, hace 47 años, fue el padre norteamericano Eugenio Connolly, más conocido como Pa'i Porã, quien acompañó a un pequeño grupo de jóvenes desde el quinto departamento hasta Caacupé.

Contó que en la primera movilización de la hoy conocida como Gran Peregrinación del Este, los fieles se aventuraron sin siquiera llevar agua y sufrieron por la sed, específicamente al llegar en la zona de San José Ñu.

Lea más: Virgen Peregrina de Coronel Oviedo ya llegó hasta Basílica de Caacupé

"Aquella vez, los peregrinos salieron sin prepararse, el cruce Oviedo San José es inmensamente largo, 30 kilómetros sin sombra, sin ninguna casa, sin nada. Las personas se largaron detrás del padre sin nada. Al llegar a San José Ñu casi se murieron todos de sed, me acuerdo perfectamente cuando clamaban y pedían agua", relató a Última Hora.

La religiosa comentó que tuvieron que acostar al padre Eugenio sobre tres barras de hielo para que le pase el malestar, derivado de la deshidratación.

La imagen de la Virgen Peregrina que trasladan todos los años fue hecha en Tobatí, Departamento de Cordillera. Sin embarg, esta será la última vez que llega a Caacupé, ya que desde el próximo año traerán una réplica.

"Ésta se había caído en una oportunidad con una tormenta en Caacupé", recordó la religiosa.

Sus primeros años en la odisea

La hermana Celsa explicó que durante los primeros años caminaba con la comitiva, sin embargo, en los últimos tres ya tuvo que llegar en un vehículo hasta la Basílica Menor.

"Caminar alguna vez fue una experiencia muy emotiva, hay que tener mucha fe y esperanza para hacer esa caminata, porque es muy largo el trayecto y es muy pesado", expresó.

Nota relacionada: Más de 800.000 fieles ya se hicieron presentes en Caacupé

Afirmó que es fundamental prepararse 15 días antes realizando caminata y que los primeros años animaban a los jóvenes por la radio para invitar a la peregrinación.

"Es algo maravilloso, fue una maravilla ver a los jóvenes caminando con la Virgen. Escuché a un joven decir que la fe y la esperanza en Dios y en la Virgen es lo más grande que existe en la vida del ser humano", refirió.

Insta a los jóvenes a leer la biblia

Pidió a los jóvenes escuchar el lema de cada año y llevarlo a la práctica. "El lema de este año es maravilloso, dice así: como nos ardía el corazón cuando escuchaba la escritura", expresó.

Le puede interesar: Un millón de fieles visitarán la Basílica

Emocionada, con la voz entrecortada, contó que este año termina un curso de biblia que lo realizó por cuatro años en San Estanislao, Departamento de San Pedro.

Invitó igualmente a leer la Biblia para conocer más la palabra de Dios y ponerla en práctica.

La vida de cada persona es un milagro

Al consultarle algún milagro que la Virgen hizo en su vida, contestó: "El milagro es la gracia de caminar con ella durante todo este tiempo, ese es un gran milagro. La vida de una persona es un milagro de cada día, porque es el Señor que nos da su aliento".

Con mucho entusiasmo, aseguró que si la Virgen así lo permite volverá a participar los próximos años de la gran peregrinación.

Un pedido especial a la Virgen

Por último, pidió a la Virgen de los Milagros de Caacupé interceder por la paz del mundo y sobre todo por Paraguay.

"No está nada bien el país, los políticos prometen, pero cuando suben no piensan en los demás, tengo entendido que la autoridad está para servir y no para servirse del pueblo", concluyó.

La Virgen Peregrina de Coronel Oviedo llegó al mediodía de este sábado desde el Departamento de Caaguazú hasta la Basílica Menor de Caacupé. Alrededor de 300 feligreses acompañaron el viaje con la imagen por tres días.

Última Hora, junto al holding Multimedios conformado por Telefuturo, NPY, Monumental 1080 AM y el diario Extra, realiza una completa y maratónica cobertura de la peregrinación que se puede seguir en redes sociales a través del hashtag #CaacupéPy2019.