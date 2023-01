Guillermo Ferreiro, sobrino y abogado del ex intendente de Asunción Mario Ferreiro, presentó una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra Stella Mary Cano, quien representó al Ministerio Público en la causa.

La fiscala fue denunciada por haber montado supuestamente la causa conocida como Asado de Fin de Semana, sobre un esquema de recaudación paralela, contra el ex jefe comunal, quien fue absuelto.

La fiscala no apeló la sentencia, que quedó firme el pasado 10 de enero. Este miércoles, por su parte, negó en una comunicación con radio Monumental 1080 AM las acusaciones en su contra.

"No fue ningún montaje, no se montó este chat ni el juicio, mucho menos", manifestó a la emisora.

Stella Mary Cano señaló que se pondrá a disposición del JEM a través de un escrito y aseguró que los argumentos esgrimidos por Guillermo Ferreiro son "falsedades".

Asimismo, se refirió a los supuestos mensajes del denunciante del caso, el ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Camilo Soares, que reveló un medio local. "Es falso que son extracciones de los expedientes judiciales", acotó.

La fiscala resaltó que se limitó a exponer como evidencia intercambios de mensajes que abarcaron un determinado periodo de tiempo y resguardando la identidad incluso de los participantes.

El Ministerio Público contaba con pruebas como capturas de pantallas de las conversaciones del grupo en Telegram denominado Asado de Fin de Semana y también había presentado fotos satelitales y supuestos pagos que se dieron a empresas contratistas.

Cano acusó a Mario Ferreiro por coacción y coacción grave, lesión de confianza y tráfico de influencias.

Niega otras acusaciones

Incluso, la agente fiscal señaló que durante el proceso de la investigación no se pudo peritar el teléfono incautado, porque el propietario se negó a proveer la contraseña y no se contaba con la capacidad para hacerlo. Añadió que contaba con las conversaciones porque el denunciante le ofreció las capturas de pantalla y él entregó su celular.

"Técnicamente, no se pudo acceder. El Ministerio Público consideró que era suficiente el testimonio del denunciante, lo que afirmaba contundentemente con relación a esto y también anotaciones sobre licitaciones. Eso se probó, que son puño y letra de Roberto Ferreiro", mantuvo.

Denunció que una persona, cuya identidad no quiso revelar -pero la hará ante el JEM-, "le avisó" que iban a ser revelados mensajes que la afectarían.

"Antes de finalizar el juicio ya, personas supuestamente enviadas, o no sé si supieron o conocían, me hicieron saber de esto. Me hacen saber mensajes míos, Stella Mary Cano, con Camilo Soares, que se iban a utilizar en mi contra", comentó.

Insistió en que no intercambió mensajes con el denunciante, no se reunió con él en su vivienda ni en otro lugar.

Mencionó que no accedió jamás a las conversaciones del grupo de Telegram y que el teléfono incautado en la causa está en poder del Tribunal de Sentencia como evidencia.