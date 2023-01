Fiscalía descarta apelación y queda firme absolución de Mario Ferreiro

El ex intendente Mario Ferreiro fue absuelto porque la Fiscalía no pudo sostener las acusaciones en su contra.

El abogado Guillermo Ferreiro, representante legal de Mario Ferreiro, informó en la mañana de este martes a través de su cuenta de Twitter que la absolución del ex jefe de la Comuna de Asunción quedó firme.

Subió una foto a las redes sociales desde la puerta de la Secretaría del Tribunal Especializado en Delitos Económicos N°3. "Es oficial, la absolución de Mario Ferreiro quedó firme a las 0:00 de hoy. La Fiscalía no apeló la sentencia", indicó.

Lea más: Ex intendente Ferreiro, absuelto en caso de recaudación paralela

Mario Ferreiro fue absuelto el 19 de diciembre pasado por unanimidad por el Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Yolanda Morel, Elsa Garay y Claudia Criscioni.

Las magistradas concluyeron que la Fiscalía no pudo sostener su acusación, ya que no existió un perjuicio patrimonial a la Municipalidad de Asunción en la causa conocida como "Asado de Fin de Semana", sobre un supuesto esquema de recaudación paralela.

La presidenta del Tribunal, Yolanda Morel, cuestionó en su momento que el Ministerio Público no haya descrito ninguna conducta asimilable al tráfico de influencias con relación al ex intendente y que no se haya demostrado ningún perjuicio patrimonial.

Le puede interesar: Ferreiro tras absolución: "No es fácil someterse a la Justicia paraguaya"

Además de Mario Ferreiro, también fueron absueltos en la causa Marcelo Mancuello, Víctor Ocampos, Fernando Ferreiro y Roberto Ferreiro.

El Ministerio Público contaba con pruebas como capturas de pantallas de las conversaciones del grupo en Telegram denominado Asado de Fin de Semana y también había presentado fotos satelitales y supuestos pagos que se dieron a empresas contratistas.

La fiscala Stella Mary Cano presentó la acusación contra el ex jefe comunal por coacción y coacción grave, lesión de confianza y tráfico de influencias.