Cartel provida y profamilia genera gran controversia en Encarnación

El proyectista de la declaración de Encarnación como ciudad provida y profamilia y la instalación de los carteles en los tres accesos a la capital de Itapúa fue el concejal Pablo Novosad. El verdadero escándalo se dio luego de que el edil haya publicado en su cuenta de Facebook la colocación de uno de los tres carteles que serán instalados en los accesos a la ciudad. Esto, luego de que el legislativo municipal aprobara declarar a “Encarnación como ciudad provida y profamilia”.

Tal vez sin dimensionar el torbellino que desataría el cartel, Novosad publicó en su Facebook: “Primer cartel colocado que nos identifica a los encarnacenos como Ciudad que defiende la vida y ama la Familia. Compromiso y gestión conjunta con un equipo de personas con quienes compartimos los mismos ideales. Próximos carteles a ser colocados ruta 6 y la entrada de Encarnación-Posadas. Somos una Ciudad Provida-Profamilia”, decía la publicación.

cartel pro vida pro familia - encarnación 1.jpeg La instalación de un cartel provida y profamilia en Encarnación generó diversas reacciones en la comunidad. Fotos: Antonio Rolín

El estallido en las redes sociales no se hizo esperar con todo tipo de opiniones y posturas, insultos personales, acusaciones, memes y demás, incluso denuncias y querellas por difamación y calumnia.

Los activistas de la comunidad LGBT salieron en contra de la aprobación municipal y, como repudio a la decisión de los ediles, se congregaron frente al enorme cartel y en protesta realizaron el besatón así como también pegatina de pancartas de repudio.

El polémico cartel está ubicado en la cabecera del puente Mboi Cae, en el acceso a la ciudad por la ruta PY01. El segundo será colocado hacia la ruta PY06, también en el acceso a Encarnación, y el tercero, en el cruce fronterizo Encarnación-Posadas.

El cartel lleva los colores de la bandera de la lucha trans, que es el mismo que utilizan los grupos que se encuentran en contra de la educación sexual integral denominada “con mis hijos no te metas”.

Cruce de opiniones

Tras la colocación del cartel provida se abrió un encendido debate sobre las problemáticas como la pobreza, la niñez, la violencia de género y otros.

Uno de los tantos comentarios en las redes decía: “Habiendo tanta gente que no comparte los mismos ideales, no deben imponer esto. No van a tapar el sol con un dedo, arriba esa gente que no se esconde, brillen, amen y ámense, mucha fuerza que vivir en una ciudad que discrimina no es fácil. Mil disculpas a los turistas que van a venir a leer esto”, refiriéndose a los miembros de la comunidad LGBT.

Otro decía: “Espero que se ocupen de los niños en estado de abandono que están en todos los semáforos de la ciudad. ¿O a favor de qué vida están?”. “Felicitaciones, ahora ya no va a haber niños pidiendo limosnas en la calle, pasando hambre y sed. Que en todas las escuelas y barrios de Encarnación no falte el almuerzo escolar”.

La exposición de cuerpos en los carnavales encarnacenos y la trata de blancas no quedaron fuera del debate. “Gracias a este cartel Encarnación dejó de ser uno de los puntos rojos de trata de niñas, adolescentes y mujeres. Gracias a este cartel ya no habrá explotación sexual durante el carnaval, gracias a este cartel se protege a niños, niñas y adolescentes de sus tíos, abuelos, hermanos, primos, padres, padrastros, sacerdotes y profesores violadores. Muchas familias y vidas está salvando este cartel”, ironizó otro usuario.

Embed La resolución 382/17 que declara a la ciudad de Encarnación como "pro vida pro familia" es INCONSTITUCIONAL. Basta de enmascarar su odio.#EstamosUnides #NoDiscriminesEnc pic.twitter.com/2rUyiLQujO — PeteKao stan account (@putedelsur) November 12, 2019

Otro de los mensajes se preguntaba: "¿Qué significa que Encarnación sea profamilia?, Según tengo entendido es que acá solamente serán bienvenidas las familias constituidas por mamá, papá e hijos. Es decir, madres o padres solteros, no; divorciados, no; infieles, no; quienes tengan dos o tres hijos con diferentes mujeres, no; o mujeres con hijos de diferentes padres, no; abuel@s que crían a sus nietos, no; tías o vecinas que por a, b, c, d, x motivo crían hijos ajenos, no. ¿O solo es contra los gays y lesbianas? ¿Somos o no somos hipócritas?", se preguntaba.