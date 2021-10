Una campaña para apoyar la producción nacional, que comenzó la semana pasada, instó a no comprar huevos blancos porque son de contrabando. El presidente de la Asociación Paraguaya de Productores Pymes de Huevos, Rolando Ramírez, explicó en Monumental 1080 AM por qué se recurrió a esta estrategia de comunicación a pesar que de un sector minoritario se dedica al rubro. Destacó que ya se comenzó a ver los beneficios.

"Me hago responsable personalmente de la idea de la campaña y me fundamento en los siguientes números. Paraguay tiene un hato avícola de entre 3 a 3,5 millones de aves en producción, de las cuales 3.485.000 producen huevos de color rojo y deben haber 15.000 -porque no tenemos números exactos- de aves que producen huevo blanco", dijo.

Sobre este punto explicó que atendiendo a que hay una minoría de productores blancos, se recurrió una marca reconocida que tiene 10.000 gallinas blancas, para avanzar con la campaña y la misma accedió.

Señaló que visualmente se puede hacer diferencia porque hay una producción en Argentina que es predominantemente de ese color.

"Andá, por ejemplo, a Puerto Elsa y todos lo huevos son blancos, porque en la provincia de Formosa y Misiones hay una predominancia de huevos blancos. Entonces, es la manera que tenemos los productores paraguayos de decir que si son huevos blancos, el 99.9% es de contrabando y el peligro sanitario que provoca eso".

La Asociación Paraguaya de Productores Pymes de Huevos aglutina a unas 110 minis y pequeñas industrias productoras, que conforman el sector avícola más afectado por el contrabando masivo, a tal punto que pequeñas granjas se vieron obligadas a cerrar, ante la falta de ganancias para seguir sustentando sus empresas.

A inicios de setiembre el titular del gremio señaló que entre 10 y 15 granjas tuvieron que cerrar por no poder hacer frente a los costos de producción y a fenómenos que afectaron al sector, como la falta de fletes, la escasez de maíz y la sequía prolongada.

La campaña contra la comercialización de huevos blanco que son de contrabando tuvo apoyo de instituciones del Estado y según Ramírez está dando resultados.

"Consideramos que podría ser un error y consideramos que habrían heridos en esta campaña, pero también consideramos que la cantidad de productores de huevos rojos es muy superior, digamos que es el costo de esta campaña", dijo sobre los posibles afectados.

El ingreso masivo de contrabando de huevos, provenientes especialmente de la Argentina, en un momento copó el mercado local, acogotando a las mini y pequeñas empresas productoras nacionales.