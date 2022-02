Blas Llano advierte que aún no hay votos para juicio político y posterga definición de postura

No obstante, intentó desmarcar a su equipo de la responsabilidad de que se lleve a cabo o no el juicio, alegando que no depende de ellos, y dijo que, si bien se reúnen y debaten posturas, "el sector llanista como tal no existe", porque “son todos líderes regionales, departamentales y distritales”, con autonomía y criterio propios.

“Entiendo que hoy hay otros sectores que ya no acompañan al juicio político, entonces no vengan con el tema de que solo depende de nosotros. (…) El llanismo no existe, no hay la más mínima posibilidad de que yo les diga a los diputados 'hagan esto, hagan lo otro', pero así hablamos, debatimos”, manifestó el senador.

Finalmente, dijo que todavía no hay votos para impulsar el juicio político contra Quiñónez, por lo que aún se está postergando la postura del sector, dando a entender que están buscando llegar a un acuerdo para completar los votos.

Sin embargo, aseguró que en la bancada no habrá una división o enfrentamientos en caso de no llegar a un acuerdo con relación al juicio político.

Por otra parte, Blas Llano cuestionó al vicepresidente de la República y precandidato a la presidencia del oficialismo, Hugo Velázquez, y al ex mandatario Horacio Cartes, ya que señaló que cambiaron sus posturas en muy poco tiempo.

“En las elecciones municipales el concepto que tenía el vicepresidente de la República de Horacio Cartes era de que más o menos el que le devolvió el gobierno al Partido Colorado y el discurso de Cartes era de alabanza al vicepresidente. ¿Qué pudo haber cambiado en seis meses? Las cosas no cierran”, expresó Llano.

Diputados de la bancada B del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que pertenece al sector encabezado por el senador Blas Llano, se reúnen este lunes con su líder para definir una postura con relación al juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.

Mientras tanto, los diputados de la oposición y los colorados oficialistas firmaron este lunes el libelo acusatorio para el juicio político a Quiñónez. También anunciaron que se ampliarán las acusaciones tras informes de la Seprelad.