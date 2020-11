La hija del ex vicepresidente Óscar Denis convocó este lunes a una conferencia de prensa para hablar sobre la reunión que mantuvo, el pasado sábado, con representantes del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).

“Nos informaron que sobre papá no hay nada en lo que se encontró. Que en principio, papá no estaba con las personas que encontraron en el lugar, que en lo que encontraron en ese lugar, en lo que incautaron, no hay nada en relación a papá”, dijo Beatriz Denis.

Aseguró que para las familias de los secuestrados “la agonía continúa”. “Estamos de nuevo sin nada, sin información, sin saber el paradero de papá, sin saber dónde lo tienen escondido, o si sigue con vida”, añadió.

“Teníamos la esperanza de que se pudiera encontrar algo, alguna anotación. Nos dijeron que, en principio, no hay nada relacionado a papá ni a los demás secuestrados. Nosotros no tenemos ningún resultado. Queremos que los tres secuestrados vuelvan, por lo tanto, para nosotros no hay resultados”, aseguró Denis.

La hija de Óscar Denis, pidió al Gobierno que no dejen de buscar a los secuestrados y que redoblen los esfuerzos para encontrarlos.

Pidió nuevamente a los secuestradores que lo cuiden y respeten su vida, informó el corresponsal de Última Hora Justiniano Riveros.

Por otro lado, adelantó que seguirán las conversaciones con la Iglesia para tratar de obtener información sobre los secuestrados por ese medio.

El pasado viernes, durante un supuesto enfrentamiento con integrantes del EPP, integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) abatieron a tres integrantes del grupo criminal en la zona de Cerro Guazú, en el Departamento de Amambay.

El EPP tiene secuestrados a Edelio Morínigo y a Óscar Denis, mientras que Félix Urbieta está en manos del Ejército del Mariscal López.