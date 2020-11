Enfrentamiento de la FTC con grupo armado en el Norte

Según datos trascendidos del Ministerio del Interior, habría tres personas abatidas, sin precisar hasta anoche si pertenecen al EPP o a otra facción criminal por los problemas de comunicación que estaban atravesando en la zona del enfrentamiento.

La FTC tiene órdenes del Gobierno de dar resultados en la búsqueda y el rescate de los tres secuestrados que aun permanecen en cautiverio: Óscar Denis, Edelio Morínigo y Félix Urbieta.

Recientemente en una visita a la zona el presidente de la República les pidió más esfuerzos y obtener resultados. Al cierre de nuestra edición no se sabía si el enfrentamiento se produjo en el marco de la búsqueda y rescate de los plagiados.

ENFRENTAMIENTO ANTERIOR

El último enfrentamiento se había producido el pasado 2 de setiembre en una zona limítrofe entre los departamentos de Concepción y Amambay, en el marco de una acción de la Fuerza de Tarea Conjunta del Estado contra el grupo armado ilegal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

En aquella oportunidad el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, había viajado al Norte para verificar aquel operativo. A través de su cuenta de Twitter había manifestado que se tuvo un “operativo exitoso en contra del EPP”.

Obdulia Florenciano

“Es muy triste, cuesta mucho el no saber nada de tu familiar, nos sentimos solos. Es difícil nuestra situación, hace mucho que no sabemos nada de Edelio”, señaló Obdulia Florenciano, madre del suboficial Edelio Morínigo, que está en manos del Ejército del Pueblo Paraguayo desde el 2014.

En comunicación con radio Monumental, la mujer volvió a cargar contra el trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta y de los agentes fiscales, que, según afirma, no le brindan ninguna información. “Esta situación solos no vamos a solucionar. Nosotros ya no sabemos qué hacer ni decir”, añadió.

La familia Morínigo Florenciano ya lleva más de seis años soportando un calvario.