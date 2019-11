Audiencia de Ulises Quintana persiste pese a recusación a jueza

El abogado Óscar Germán Latorre refirió que la jueza actuó correctamente y señaló que pidieron la revocatoria de la prisión preventiva, informó el periodista Raúl Ramírez.

Según explicó a los medios de prensa, la privación de libertad "no se justifica a estas alturas del proceso" dado que la investigación ya concluyó y ya no existe mérito para ello.

“La Fiscalía se limitó a invocar los mismos argumentos de hace meses atrás, cuando el mérito era que como diputado tenía el poder para obstruir la investigación. Ese proceso ya concluyó”, alegó Latorre.

Quintana, por su parte, comentó que la recusación se dio por criterios del Tribunal de Alzada pues, a su parecer, presionaron "de forma taxativa, parcialmente y en perjuicio a sus derechos".

A la vez, criticó la manera en que se procesó su cita para esta audiencia, puesto que no se cumplió el plazo mínimo de 24 horas establecidos por ley.

“Me citaron a una audiencia en menos de 24 horas y yo estaba en Ciudad del Este. Porque no me notificaron, como dice la ley, en un mínimo de 24 o 72 horas de plazo para que pueda presentar alguna estrategia. No me dieron tiempo a la defensa”, sentenció.

El político colorado fue imputado por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Se lo vinculó con el supuesto narcotraficante Reinaldo Cucho Cabaña, quien está preso en la cárcel de Tacumbú. Recuperó su libertad hace casi cinco meses, luego de haber estado privado de su libertad casi un año en la cárcel de Viñas Cué.