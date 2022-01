El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, encendió aún más la polémica con el ex presidente Horacio Cartes , luego de haber informado que el Ministerio Público de Panamá tenía en la mira al empresario por unas cuentas en ese país. Ahora, citó una serie de supuestas irregularidades en su gestión como mandatario.

Para Arnaldo Giuzzio, el Paraguay podría ingresar nuevamente a la lista gris del Gafilat, por la falta de gestión en pos de la transparencia financiera durante el gobierno de Horacio Cartes.

Giuzzio adelantó que la batalla contra el empresario colorado recién empieza y aseguró que incluso “después van a notar que Cartes hasta manipula el sistema financiero para adaptarlo a sus intereses”, dijo.

El ministro del Interior afirmó que en las propias declaraciones juradas de Horacio Cartes queda evidenciado el manejo de Horacio Cartes fuera del sistema financiero.

Lea también: Interna de ANR se enciende y reabre investigación internacional a Cartes

“En las cuentas del ex presidente llama mucho la atención algunas menciones, entre ellas, las que se llaman deudas a cobrar, que finalmente son activos, es dinero que debés cobrar más adelante. Esto es llamativo, ya que en primera instancia tenemos una suma de G. 88.000 millones y en el 2014, unos G 90.000 millones, que es dinero que declaró como en caja, fuera del sistema financiero”, dijo Giuzzio.

https://twitter.com/arnaldogiuzzio/status/1483001361960689665 A propósito de deudas, llama la atención los préstamos millonarios de Cartes a gente de su entorno. ¿Por qué hace firmar pagarés sin fecha? ¿Es un mecanismo de extorsión?, revisen en su DD.JJ deudas a cobrar de su propia hermana, del Club Libertad, un senador, entre otros. — Arnaldo Giuzzio (@arnaldogiuzzio) January 17, 2022

Para el ministro del Interior, que un ex presidente maneje tanto dinero por fuera del sistema financiero es evidencia de que este no quiere que se lo controle. “El dinero a cobrar, que es dinero que presta, como al Club Libertad que en el 2018 declara G. 46.000 millones en deudas, algo que se estima que es en pagaré”, dijo a la 780 AM.

Lea también: Alliana afirma que están tranquilos y que Giuzzio fue “irresponsable”

“Después tenemos a personas físicas, como a la hermana a quien presta más de G. 300.000 millones, quien luego increíblemente pasa a formar parte de las acciones del Banco BASA. Lo raro es que ese dinero no tiene fecha de devolución. O sea le presta la plata para que ella pase a ser accionista principal”, citó.

Para Arnaldo Giuzzio, el manejo de Cartes infiere que este podría prestar el dinero y no lo requiere, ya que podría utilizarse como un elemento de extorsión para presionar a quien prestó.

“Nosotros solo hicimos mención a la existencia del pedido de informe por parte del Ministerio Público panameño que hace referencia a unas cuentas que él tiene en ese país. Hoy muchos se escandalizan por decir que esto puede poner en riesgo la permanencia de Paraguay en una posición privilegiada, pero la lectura es que si el Paraguay ingresa en ese escenario lo va a hacer no por este tema, sino por qué gran parte de lo que no se hizo en su gobierno”, dijo.

Relacionado: Fiscal dijo que Panamá pidió confidencialidad

El ministro del Interior puso en duda el contenido de las declaraciones juradas de Horacio Cartes y se preguntó cuál es el manejo que tiene Cartes en relación con los medios de comunicación que "se sabe" son de su propiedad, pero no figuran como tal.

La polémica se inició luego de que Giuzzio diera a conocer que la Fiscalía de Panamá pidió informes a la Policía Nacional y a la Seprelad sobre Cartes. “Lo que hizo este señor en su momento fue mencionar en su declaración jurada la tenencia de G. 88.000 millones en el 2013 y en el 2014, G. 90.000 millones en caja, en efectivo, en algún lugar de su casa. Este dinero no estaba dentro del sistema financiero”, señaló.