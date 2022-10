"Aporte que dio Cartes a Messer no es delito en Brasil", asegura abogado

"El aporte (económico) que dio Horacio Cartes a Darío Messer no es delito en Brasil", manifestó el abogado Pedro Ovelar a Radio Monumental 1080 AM, con relación a los USD 500.000 de ayuda que habría brindado el ex mandatario a su "amigo del alma", quien estaba siendo buscado por lavado de dinero en Paraguay y Brasil.