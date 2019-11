La carta que Messer envió a Cartes desde la clandestinidad

Amistad. Dario Messer junto a su amigo, el ex presidente de la República Horacio Cartes.

El diario O Globo publicó detalles de las investigaciones del caso conocido como Lava Jato, en el que se menciona al ex presidente de la República Horacio Cartes . Según las pesquisas, el ex mandatario ayudó a Messer con la suma de USD 500.000.

También puede leer: Abogada de Messer califica de "ridícula" orden de prisión en su contra

Los datos publicados por la prensa del vecino país hacen referencia a informaciones colectadas del teléfono de Dario Messer, el cual fue confiscado el día de su detención.

Embed #OperativoPatrón #LavaJato La Fiscalía del Brasil dio a conocer una carta que Dario Messer envió al ex presidente Horacio Cartes. pic.twitter.com/dQ0ecfZWpU — Última Hora (@UltimaHoracom) November 19, 2019

La carta enviada a Cartes fue confeccionada de puño y letra por el empresario que está procesado por lavado de dinero en el Brasil.

A continuación, transcribimos íntegramente el escrito:



27/6/2018

Siento molestarte en ese momento, pero la situación en la que me encuentro es muy complicada. Fui traicionado en Brasil y me atraparon por sorpresa en Paraguay. Además, arrastraron a Dan (hermano de Dario) en este lío. Mi relación con la familia se puso muy mala también. Me culpan con razón por este lío.

Tuve la gran suerte de ser acogido por esa persona que te está entregando esa carta (Roque Fabiano Silveira, según los fiscales del Brasil). También contraté como abogado a la Dra. Leticia (María Leticia Bóbeda Andrada), que es también abogada de este mi amigo y en la que confía.

Desafortunadamente me quedé con mis recursos bloqueados y necesito recurrir a su ayuda para con los gastos jurídicos. En esta primera etapa voy a necesitar USD 500.000 (quinientos mil dólares). Con eso me puedo presentar, quedarme en una prisión domiciliaria en Asunción y poder mover y articular mejor la situación. Tan pronto como logre pasar esta etapa voy a necesitar tu apoyo de siempre. Este amigo mío me ayudará en la entrega de los recursos de modo que los valores pueden ser entregados a él.

Este mi amigo quedó en ayudarme con la granja de Pedro Juan y me gustaría ver la mejor forma.

Te agradezco por la comprensión. Fuerte abrazo.

La implicancia de Messer sobre la Justicia paraguaya

Según el relato del Ministerio Público, “Dario Messer es una figura tan influyente que pasó más de un año huyendo y, en teoría, obtuvo la colaboración del ex presidente de Paraguay (Horacio Cartes)”.

El informe expresa que los delitos cometidos por Messer generalmente se cometen con la participación relevante de "agentes públicos de alto nivel".

Te puede interesar: Horacio Cartes dio USD 500.000 a Dario Messer, según informes del Brasil

En el vecino país ordenaron la prisión preventiva del ex mandatario, junto con la abogada Leticia Bóbeda y otros paraguayos.

El empresario brasileño Dario Messer, buscado por el caso Lava Jato, fue detenido en julio pasado por la Policía Federal en el Brasil. El mismo fue tildado por el propio Cartes como su "hermano del alma".