Los intervinientes tenían sospechas de que dos de los reclusos que se fugaron de la cárcel estuvieron escondidos en el lugar, pero ya no fueron localizados en el sitio, informó el corresponsal de Última Hora Marciano Candia.

En el sitio, solo se encontraron con documentos personales de un ciudadano brasileño, pasaportes, dos teléfonos, ropas y carteras que serán inspeccionadas.

"Aparentemente, había gente viviendo en este lugar. Ellos migran a fin de evitar ser localizados", acotó el comisario Fabio Sanabria a NPY.

Un total de 76 reos se fugaron el pasado 19 de enero de la cárcel de Pedro Juan Caballero. Hasta el momento, fueron recapturados 11. La mayoría de los reclusos son considerados de alta peligrosidad.

Luego de lo ocurrido, fueron imputados y quedaron detenidos 29 ex guardiacárceles, un ex jefe de seguridad, el ex director de la penitenciaría y un funcionario de la dirección de la cárcel.

Por su parte, las autoridades del Gobierno no descartan que el hecho fue una liberación con la ayudad de funcionarios penitenciarios.