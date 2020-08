"Hemos tenido casos de Covid positivo, lastimosamente, por no respetar estrictamente el protocolo sanitario que hemos establecido, y eso viene por parte de los permisionarios", señaló.

Carlos Morínigo, jefe del área de Aislamiento del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Juan Max Boettner, más conocido como Ineram, dijo que 17 casos conocidos se registraron en el Mercado de Abasto y aproximadamente 19 en el Mercado 4.

En la Terminal de Ómnibus de Asunción (TOA) también se confirmaron casos positivos de Covid-19. El pasado 17 de julio se confirmó que fue infectado un colaborador de dos empresas permisionarias.

"Queremos responsabilizar a aquellos permisionarios que no se ciñen (al protocolo). Vamos a tener que tomar medidas estrictas y tajantes, si es que no respetamos el protocolo sanitario, y vamos a tener que estar obligados a clausurar un centro de abastecimiento, si es que no nos ceñimos a las reglas", advirtió el intendente.

Dijo que antes que una advertencia, esto es un llamado a conciencia a los permisionarios y a los que acudan a estos centros de abastecimiento.

El doctor Morínigo, por su parte, instó a tomar todas las medidas de bioseguridad tanto los consumidores como el personal y empleados para evitar el contagio masivo y cierre de los locales.

"Eso va a impactar en la economía y en la distribución de los alimentos, es así también que instamos a la ciudadanía que acude (a estos lugares) a que tome todas las medidas. Necesitamos ese compromiso", expresó el médico.

Asunción, después del Departamento de Alto Paraná, es uno de los puntos del país donde se concentran más casos de coronavirus. Por ello, seguirá en la fase 3 de la cuarentena inteligente hasta el 30 de agosto.

La semana pasada también se detectó en la Junta Municipal capitalina un caso positivo de Covid-19 en una funcionaria. En torno al caso, 14 trabajadores están en cuarentena obligatoria.

Paraguay registra hasta la fecha 7.234 casos confirmados de Covid-19, 1.876 activos, 5.276 recuperados y 82 fallecidos.