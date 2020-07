Covid-19: Confirman caso positivo en la Terminal de Ómnibus de Asunción

La Municipalidad indica también que las personas que pudieron tener contacto con el infectado por coronavirus se encuentran todas en aislamiento preventivo.

Jorge Peña, director de TOA, indicó a un medio local que el afectado trabaja para dos empresas de transporte, en una oficina expendedora de tiques en el Subsuelo, donde están las empresas que realizan viajes de corta distancia.

Agregó que funcionarios de la Terminal que pudieron haber estado en contacto con el infectado también se realizarán el test de Covid-19.

"Nos comunicamos con la empresa, junto con Dinatrán, con la que estamos coordinando los trabajos para que las empresas con las cuales tiene vinculación también tomen las medidas pertinentes, que sería, en un principio, la separación de los choferes que pudieran haber tenido contacto con esta persona", expresó a C9N.

Agregó que si las empresas de transporte no pueden detectar quiénes fueron o son una cantidad superior, se procederá a la suspensión del servicio de transporte de ambas empresas por 14 días. No obstante, se mostró esperanzado en que no sea un foco de contagio en la Terminal.

Peña explicó, además, que el empleado de estas empresas de transporte pudo haber tenido contacto con pasajeros, por lo cual revisarán las cámaras de seguridad de la TOA, para determinar o descartar un posible contacto masivo.

Añadió que el afectado es asintomático, pero comentó que sus familiares (su esposa y un hijo) dieron positivo a la prueba de Covid-19.

Asimismo, la Municipalidad recuerda que en la TOA se cumplen todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias, a fin de garantizar el necesario servicio que se brinda en la estación terrestre.