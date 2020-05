Abuelo de Juliette: "Hay versiones de que el padrastro no la soportaba"

“Nosotros sospechamos, no sabemos y no podemos acusar, pero corrieron versiones y audios de un personal del padrastro, de que él –Reiner– no le podía ver a mi nieta, no le soportaba”, dijo Zapata en comunicación con Monumental 1080 AM.

El abuelo de Juliette refirió que la sospecha que recibieron también hace pensar mucho a la familia e incluso suponer la vinculación del alemán con la desaparición de la niña.

“Él no cuenta casi nada, solamente dice: ‘no sé, estará por ahí cerca, la vamos a encontrar’ y nada más”, agregó.

Zapata reiteró que se encuentran con muchas esperanzas de encontrar con vida a la menor y pidió nuevamente ayuda a la ciudadanía para contar con alguna información sobre Juliette.

Reiner Helmut Oberuber y Lilian María Zapata, padrastro y madre de Juliette, fueron imputados por los delitos de violación del deber del cuidado y abandono, además, deben guardar prisión preventiva por disposición del Juzgado.

Los investigadores incautaron dos vehículos de propiedad del padrastro, ya que en uno de ellos se encontró vestigios de sangre que se encuentran bajo análisis.

Además, se verifican circuitos cerrados de la zona de la vivienda para observar los movimientos del hombre durante los últimos días.

El caso Juliette

Juliette desapareció en extrañas circunstancias el pasado 15 de abril de su vivienda ubicada en la ciudad de Emboscada, Departamento de Cordillera.

Su desaparición fue denunciada en la Fiscalía 24 horas después del hecho, lo que llama poderosamente la atención de los investigadores.

La niña desapareció con dos cabras que días después fueron encontradas en la vía pública, a 10 kilómetros de la casa de la niña. Tras varios procedimientos, los investigadores lograron levantar muestras biológicas de distintas partes del domicilio.

Este lunes, el comisario Teodoro Rodas, jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional, confirmó a un medio local que se trata de sangre humana, sin embargo, aún se desconoce a quién pertenece.

Desde que se dio a conocer el caso, los investigadores realizan una intensa búsqueda sin rastros positivos de la niña.