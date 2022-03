Abogado de Cartes dice que Giuzzio recurre a chicanas para no declarar

El abogado de Cartes asegura que Giuzzio no tiene pruebas sobre sus denuncias.

Arnaldo Giuzzio acudió a la convocatoria del Ministerio Público , pero no declaró. Protestó por la presencia del defensor de Cartes. El ex ministro del Interior recusó a los fiscales y aseguró que está en desventaja ante una persona que tiene fueros, como Horacio Cartes .

El abogado Pedro Ovelar afirmó que la ley lo ampara para estar presente en la declaración testifical de Giuzzio y aseguró que incluso puede realizar preguntas.

“No puede haber nada secreto para el imputado. En el momento de que se lo acuse tendría que tener a un abogado. La Fiscalía es la que debe decir que tiene sospechas fundadas y que requiera el desafuero. El denunciante no es parte”, dijo el abogado.

Para Ovelar, el ex ministro desconoce las leyes y su recusación constituye una chicana. “Este es un invento de Giuzzio para no declarar. Por donde se lo mire es una chicana por parte del ex ministro”, refirió.

Lea más: Se ausentó Giuzzio, pero fue citado bajo amenaza de arresto

El defensor de Horacio Cartes aseguró que Arnaldo Giuzzio incluso podría ir preso una vez que el Ministerio Público determine que él no puede negarse a declarar en carácter de testigo.

"Le entiendo a Giuzzio, es difícil venir a sostener lo que él dijo, está buscando por todos los medios no declarar. Si está muy convencido de lo que dijo, por qué no quiere que le haga algunas preguntas", refirió.

El abogado Pedro Ovelar reiteró que Arnaldo Giuzzio no tiene pruebas sobre las acusaciones que realizó contra Horacio Cartes y dijo que por eso es renuente a prestar declaraciones.

“Lo que él sabe es que tarde o temprano tiene que declarar y tiene que responder a preguntas. Esto lo que demuestra es que Giuzzio está cegado e instigado por personas con intereses políticos”, aseguró.

El Ministerio Público convocó este martes a Giuzzio bajo apercibimiento de arresto, debido a que la semana pasada no se presentó porque debía realizar gestiones todavía al dejar el cargo como ministro del Interior.

Los antecedentes

La investigación contra el líder de Honor Colorado se inició tras las denuncias que realizó el entonces ministro por supuestas conexiones con grupos criminales para el contrabando de cigarrillos y lavado de dinero.

Entérese más: Ante posible juicio político, fiscala general ordena investigar a Cartes

También pesó la presión política de los parlamentarios colorados afines al Gobierno y opositores, que empezaron a gestar el juicio político de Sandra Quiñónez, que hasta el momento se encuentra sin los votos necesarios para su presentación.

La destitución de Giuzzio se dio por supuestos vínculos con el supuesto narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola, de quien habría alquilado o prestado un automóvil para realizar un viaje al exterior.

El Ministerio Público está evaluando si será incluido en la investigación del operativo Turf y ya confirmó que pedirán algunos informes con respecto al ex ministro.