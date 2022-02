Ante posible juicio político, fiscala general ordena investigar a Cartes

Investigado. El ex presidente fue denunciado por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio.

Acorralada por las críticas y ante el posible juicio político que está siendo analizado por los sectores de la oposición, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, reaccionó a tempranas horas de ayer y designó a los fiscales Osmar Legal y Liliana Alcaraz para investigar al ex presidente de la República Horacio Cartes, tras la denuncia en su contra presentada por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio.

En medio de la tensión política que generó el caso, ya el sábado pasado fuentes de la Fiscalía anunciaban una posible investigación lo que se confirmó ayer.

Los agentes de la Unidad Anticorrupción solicitaron a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) –donde Giuzzio hizo la denuncia– que remita hoy al Ministerio Público la copia autenticada de la denuncia.

El fiscal Legal detalló también que solicitaron a la Comisión Permanente del Congreso que remita la presentación que hizo el ministro la semana pasada ante dicha instancia.

DENUNCIA. Giuzzio presentó hace casi dos semanas la denuncia contra Cartes, por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, contrabando y declaración falsa.

“Es posible constatar en la DDJJ de Horacio Cartes la existencia de bienes no declarados oportunamente y un conjunto de inconsistencias patrimoniales que señalan la posible existencia de un incremento patrimonial no justificado”, dice parte del escrito presentado por el ministro del Interior ante la Seprelad, refiriéndose a las DDJJ de los años 2013 al 2018.

Giuzzio mencionó que hay investigaciones hechas por diferentes países que hacen referencia al contrabando de cigarrillos producidos por la Tabacalera Tabesa, propiedad del ex presidente.

Aseguró que se manejan fuertes sospechas del lavado de dinero relacionado a Cartes, como consecuencia de un hecho precedente que es el contrabando.

Además, tomó como referencia el caso Pandora Papers y que la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada de Panamá está investigando al ex mandatario.

“Fue mencionado en fuentes abiertas, que en un solo día, la familia del ex presidente de Paraguay Horacio Cartes creó tres empresas de papel en Panamá. Dos de ellas figuran a nombre de su hermana y en una aparece el nombre del ex mandatario y sus hijos. Las firmas fueron creadas luego que se conociera una investigación de Estados Unidos por lavado de dinero”, dice parte de la investigación.

Según la denuncia, también el patrimonio de Cartes creció dos billones de guaraníes en los cinco años. “Estamos hablando de unos USD 300 millones. En su gobierno no se hicieron los controles que se requerían. En todo el tiempo dio préstamos a personas de su entorno. Óscar González Daher es un arroz en comparación con los préstamos que hizo Cartes”, dijo.

NO LLEVÓ A FISCALÍA. Giuzzio dijo que prefería presentar la denuncia a la Seprelad y no ante el Ministerio Público ya que en la Seprelad también se puede acceder a datos confidenciales y hacer una investigación minuciosa y de forma más directa, para luego remitir a la Fiscalía.

Sobre la información de que supuestamente ya en el 2019 se remitió la denuncia ante el Ministerio Público, el fiscal Legal dijo desconocer ese dato y que esta sería la primera vez. Sin embargo, la Comisión Bicameral del caso Messer había remitido tres años atrás a la Fiscalía otra denuncia similar con todas las documentaciones y no se investigó.

“La línea de trabajo ahora es recibir ese informe, tanto de la Seprelad, como del Congreso y analizar y llamar a declarar al ministro del Interior, esa va a ser la siguiente etapa”, dijo y aclaró que Giuzzio sería llamado a fines de la semana.

Abogado de Cartes se presenta y habla de persecución política

El abogado Pedro Ovelar, representante legal del ex presidente de la República y líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, se presentó ante el Ministerio Público para entregar una nota donde el ex mandatario señala que se pone a disposición de la Justicia para aclarar las denuncias realizadas por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio. Ovelar señaló a la Monumental 1080 AM que todo se trata de una persecución política, según expresó su cliente.

“Estoy saliendo del Ministerio Público, de la Unidad de Delitos Económicos, donde presenté un escrito firmado por el ex presidente (Horacio Cartes) donde se pone a disposición de la Fiscalía para el esclarecimiento de lo denunciado por Arnaldo Giuzzio”, relató el abogado a la radio.

Detalló que fue el propio abogado el que recomendó a Cartes ponerse a disposición de la Justicia, tras enterarse que se había abierto una carpeta fiscal tras las denuncias del ministro.

La nota es a los efectos de fijar un domicilio procesal y recibir allí todos los antecedentes y trámites del proceso en cuestión.

Dijo que Cartes reaccionó con mucha tranquilidad al enterarse que la Fiscalía iniciaba ayer una investigación sobre su fortuna.

“Reaccionó con mucha tranquilidad y con la certeza de que se trata de una persecución política, para, una vez más, tratar de sacarlo de ese ámbito en el que él está apoyando al candidato Santiago Peña, todo se trata de una cuestión política”, dijo el abogado.

Dijo que, por otro lado, HC se mostró preocupado de cómo afectan al sistema las declaraciones del ministro del Interior.