Se ausentó Giuzzio, pero fue citado bajo amenaza de arresto

Bien temprano, ayer, el ex ministro llevó el pedido ante el fiscal Osmar Legal, quien fijó una nueva fecha de declaración testifical para el próximo 1 de marzo, bajo apercibimiento, es decir, que como el testigo está obligado a declarar, si no se presenta, el Ministerio Público puede ordenar la detención.

DICEN QUE NO HAY PRUEBAS. “Estoy seguro y convencido de que no existe ninguna documentación ni prueba en la Seprelad, Aduana, en la SET, que puedan sustentar los dichos de Giuzzio. Y creo que ahí está la desesperación de crear algo que no lo tienen y sobre lo cual afirmaron cosas que no son ciertas”, mencionó el abogado de Cartes.

Explicó que tienen interés en saber qué pruebas va a presentar Giuzzio. “Él no dijo que Horacio Cartes sería parte de un grupo, (sino que) él dijo que Cartes ya es contrabandista, lavador, que está metido en grupos criminales o la narcopolítica, que es responsable de que se enseñoree en el Paraguay la delincuencia, entonces el que afirma tiene que tener la prueba”, dijo.

Según Ovelar, que en cuanto a las declaraciones juradas irregulares, supuestamente Cartes sí tiene todo justificado.

“No es sencillo entender un patrimonio como el de Cartes, donde hay varias empresas, donde hay aportes sobre sociedades que anteriormente ya tenía, capitales formados. El que tiene que probar es Giuzzio de que él se enriqueció ilícitamente”, alegó.

DENUNCIA. Arnaldo Giuzzio había denunciado al ex mandatario ante la Seprelad por cuatro hechos, los cuales son lavado de dinero, declaración jurada falsa, contrabando y enriquecimiento.

Sostuvo que hay investigaciones como el caso Pandora Papers y otra causa abierta por la Fiscalía Contra la Delincuencia de Panamá, ya que existe sospecha de que en un solo día, su familia creó tres empresas de papel en ese país.

Giuzzio había mencionado también investigaciones hechas por diferentes naciones que hacen referencia al contrabando de cigarrillos producidos por la Tabacalera del Este SA (Tabesa), propiedad del ex presidente y que como producto de ese hecho, también está el lavado de dinero.