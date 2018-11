Patrón aseguró que tanto los jueces como los fiscales están “contaminados con los vicios de la causa”, por lo que exigen que sean otros quienes lo investiguen y juzguen.



“El mensaje claro de ellos es llevarnos a un juicio oral sin una prueba, y me expongo a 12 años de prisión. Queremos que se cambie el juez y los fiscales y que se haga una investigación de nuevo. Vamos a recusar y denunciar a los fiscales. No se puede permitir que ellos vengan a acusarnos porque no quieren quedar mal”, dijo Patrón a NoticiasPy.

Por su parte, la abogada Liliana Boccia explicó que la ley de armas no contempla la fabricación de bombas molotov. Indicó que durante el proceso no se dio lugar a ninguno de los recursos presentados.

“Lo más sano es que un nuevo juez estudie la causa con la cabeza limpia. Los fiscales tienen miedo a quedar mal. Estamos hablando de jóvenes de 20 y 22 años que no pueden pasar 12 años presos. La causa molotov es una causa que se inventó para justificar la muerte de Rodrigo Quintana en el PLRA”, aseguró la abogada.

El joven es uno de los imputados por la supuesta fabricación de las bombas molotov en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), entre el 31 de marzo y el 1 de abril del 2017.

Tras los incidentes, Patrón fue imputado por haber participado de la quema del Congreso Nacional durante las protestas por el intento de forzar la figura de la reelección por parte del ex presidente de la República Horacio Cartes. El político liberal fue llevado al Penal de Emboscada, donde permaneció por casi un mes. Ahora guarda prisión domiciliaria.