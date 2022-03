Viuda de Leguizamón responsabiliza a Rodríguez de haber dado "orden tácita" para el asesinato

“Siempre me comentaba las cosas, se puso feo a partir de febrero de 1991, no eran el mismo tipo de amenazas, entonces ya las cosas fueron tomando otro cariz”, relató la mujer, quien tuvo que cuidar sola a sus cuatro hijos tras la muerte del periodista, uno de ellos de solo 1 año.

En abril del 2016, la Corte IDH consideró admisible la demanda de la familia Leguizamón por la presunta violación del Estado del derecho a la vida, a la libertad de expresión, al derecho a la Justicia, a la protección judicial y la protección ante las persecuciones y malos tratos que sufrieron los familiares tras el crimen.

"Sabíamos que le iban a matar"

“En dos meses fueron terribles las situaciones que vivíamos, porque ya sabíamos que le iban a matar, esta vez era seguro, pero no sabíamos cuándo, dónde ni cómo, entonces era una angustia permanente”, expresó ante la Corte IDH la viuda.

El Estado se allanó a la demanda, lo que significa que Paraguay acepta su responsabilidad y haber violado artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, según el abogado de la familia, Hugo Valiente.

La mujer rememoró que Leguizamón sabía que las personas relacionadas con el esquema de contrabando, narcotráfico y corrupción que estaba denunciando habían decidido matarlo.

“Entre ellos, el presidente de la República (Andrés Rodríguez) fue el que dio la orden diciendo 'con este muchacho hay que hacer algo' y esa fue la orden tácita de que había que matarlo. Y de eso Santiago se enteró el mismo día, a través del mozo que estaba sirviendo la mesa cuando escuchó eso”, detalló la mujer ante la Corte.

Asimismo mencionó que el mozo, al terminar su turno, fue a la radio para contarle desesperado a Santiago lo que había escuchado, tras la visita del entonces presidente Andrés Rodríguez a la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero, en el Departamento del Amambay.

“Santiago no podía utilizar guardias ni policías ni control del Gobierno porque eran ellos mismos los que estaban planeando su muerte”, remarcó.

https://twitter.com/Codehupy99/status/1507367972691607552 La Sra. Ana María Morra Vda. de Leguizamón declara en estos momentos ante la @CorteIDH en el marco de la demanda al Estado paraguayo por la impunidad en la que dejó el crimen contra el periodista Santiago Leguizamón. pic.twitter.com/3lUS8YKEQp — Codehupy (@Codehupy99) March 25, 2022

Amenazas posteriores a la muerte

La viuda indicó que tras el asesinato de Leguizamón tuvo guardias que dependían exclusivamente de la Presidencia de la República, hasta que se dio cuenta de que no era para cuidarlos, sino para anotar todo lo que hacían, horarios y visitas, como también qué se escuchaba.

“A los seis meses pedí que me saquen los guardias, era más peligroso estar con ellos que sola”, aseguró.

También agregó que un mes y medio aproximadamente recibieron llamadas de madrugada y que autos polarizados se estacionaban frente a su casa, con chapas brasileras.

“Incluso llegué a encontrar una caja con balas en la puerta de mi casa, una vez que salí en la noche. Me hacían escuchar cosas, era una situación bastante tensionante. Siempre quisieron que tuviéramos miedo, que no se dijera nada, que no se hiciera nada”, recordó.

Declaración ante la Justicia

“Cuando me fui a declarar al Juzgado, yo sabía que no podía decir nada, era una promesa que mi suegra me pidió, pero cuando tuve la oportunidad de decir algo lo dije, basándome en publicaciones de los periódicos. El juez le pidió a la chica que no escriba lo que dije; el juez se sentó a mi lado y me explicó que yo tenía hijos chicos, que a la venida del colegio les podía pasar cualquier cosa y que me tenía que cuidar, que tenía cuatro hijos”, confesó la mujer.

Seguidamente, reveló que pidió que sacaran lo que dijo de su declaración. “Me dijo que era muy inteligente por mi decisión. Salí arrastrada del juzgado”, reveló.

Entre otras cosas, aseveró que jamás esperó nada de la Justicia paraguaya, porque sabía que todos estaban implicados en el tema.

"Noches enteras sin dormir"

Finalmente, describió lo difícil que fue criar a sus cuatro hijos adolescentes, uno de tan solo 1 año de edad.

“Fue realmente arduo, desgastante, cansador, noches enteras sin dormir. Fue difícil, encima económicamente mal, pero gracias a Dios, y siempre digo, a la ayuda de Santiago espiritualmente, fue lo que me hizo superar y salir al frente con todo eso”, expuso.

La muerte del periodista nunca fue esclarecida y continúa impune, al igual que otros 14 asesinatos de comunicadores en el país.

El Día del Periodista Paraguayo se conmemora cada 26 de abril, por la publicación del primer periódico del país, El Paraguayo Independiente, pero también se recuerda el asesinato de Leguizamón.