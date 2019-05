Víctor Bogado: "Soy inocente y voy a seguir defendiendo mi verdad"

El legislador fue hasta el atril principal y expresó su postura, ya que en el Senado se maneja la posibilidad de tratar su pérdida de investidura.

“Permitan que yo siga defendiendo mi verdad, yo soy inocente y voy a defender hasta el resto de mi vida. Ustedes y su conciencia serán quienes verdaderamente podrán hacer justicia o hacer injustica”, pronunció ante sus colegas, casi con una voz quebrada.

En un largo discurso, el parlamentario se declaró como un perseguido político y víctima de la presión mediática.

“Tanto se leyó y se publicó sobre el juicio y yo me sometí a todos los procesos habidos y por haber, pero aun así, aparezco como chicanero. Yo fui el que más peleó por un juicio oral para demostrar mi inocencia”, refirió.

El pasado viernes, el senador Víctor Bogado fue hallado culpable, junto con Gabriela Quintana, por el caso de la niñera de oro. Ambos fueron condenados por el cobro indebido de honorarios en calidad de coautores y absueltos por el delito de estafa.

El senador fue sentenciado a un año de prisión, mientras que Gabriela Quintana a un año y seis meses. No obstante, ambos se beneficiaron con la suspensión de la condena y no irán a la cárcel.

En ese sentido, el senador explicó que, durante todo el proceso, nadie pudo demostrar pruebas que se consolidaran en su contra.

“Todas me favorecían porque nunca trafiqué con influencia (…) No se demostró, no hay ninguna sola prueba de un elemento objetivo que me vincule a mí con el supuesto hecho punible de cobro indebido de honorarios” sostuvo.

Finalmente, el senador cartista se ratificó en su inocencia y mencionó que nunca se quedó con el dinero público.

Además, se dirigió a sus colegas que ingresaron en este nuevo periodo parlamentario sugiriéndoles que no se dejen llevar por presión mediática.

“A los nuevos les digo que la política es muy ingrata y somos todos como gomas de mascar, porque cuando nos sacan todo lo dulce nos tiran”, concluyó.