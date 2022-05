A su vez, asegura que el presunto agresor, René Olmedo –imputado por lesión grave– “no está arrepentido de lo que hizo ni tampoco tiene alguna intención de reparar el gran daño”.

La víctima expresó su preocupación por que el supuesto agresor pueda estar libre y nuevamente ponga en riesgo la vida de las personas.

Lea además: Caso Morgan: Agresor es trasladado a la cárcel de Emboscada

“Si lo que me hizo fue intencional, qué les hace pensar que no haría algo peor y pasar a otro extremo en donde acabe con la vida de cualquier persona. Pido la ayuda de todos nuevamente para que se termine de hacer justicia y este individuo se haga cargo de todo el daño que me ocasionó”, escribió Nara en su perfil de Twitter.

https://twitter.com/naraledesma/status/1529969586690482210 ABRO HILO.- Estuve desaparecida de las redes, recuperándome físicamente pero el daño psicológico y el miedo con el que vivo es permanente. Es muy difícil para mi hacer de vuelta publico esto y aún más mostrarles estas fotos. — Nara (@naraledesma) May 26, 2022

Rechazo de permiso para trabajar

Este viernes el juez penal de Garantías, Julián López, rechazó el pedido de revisión de la medida cautelar por el cual la defensa del imputado Pablo René Olmedo solicitó que se le conceda permiso para que pueda trabajar y estudiar.

En su petitorio, la defensa de Olmedo señaló al juzgado que hasta el momento no existe un certificado médico forense que haga referencia a que el hecho por el cual se juzga a su representado sea una lesión grave.

Lea también: Imputado por agresión en una discoteca se entrega a las autoridades

Respecto a la solicitud, el Ministerio Público señaló que el imputado viene desarrollando clases mediante plataformas virtuales y que este no presentó documentos que comprueben que es empleado de la firma propiedad de sus padres, como ser la inscripción en el Instituto de Previsión Social (IPS).

El caso

El pasado sábado 5 de marzo, Nara Ledesma fue herida en el rostro por Olmedo con una copa de vidrio, hecho en el cual sufrió heridas profundas y se encuentra en etapa de recuperación. Tiene 50 puntos en la cara a causa del hecho y debe someterse a una cirugía de reconstrucción.

A través de sus redes sociales, la víctima relató que recibió la agresión por parte del joven sin razón alguna y en videos que fueron difundidos sobre el momento del hecho se observa cómo Olmedo arroja el utensilio sin motivo aparente.