Viceministro de Transporte apunta a limitar cantidad validaciones por tarjeta

Actualmente, el número posible es de 10, por lo que se buscara reducir la cantidad de veces, tal como sucede ya con la tarjeta para estudiantes, tras las denuncias e investigaciones por el cobro de pasajes fantasmas que derivaron en la destitución del ex viceministro Víctor Sánchez.

“De todas las validaciones, de los 169 millones de viajes que se hicieron en el 2022, 468.000 son las investigadas por nosotros y la Fiscalía, hay dos causas abiertas”, señaló el viceministro.

El viceministro afirmó que en el total de pasajes registrados el monto descubierto es insignificante, ya que solo representan el 0,3% del total de validaciones y adicionalmente de las 469.000 validaciones sospechosas, solo 72.000 cobran subsidio.

No obstante, sostuvo que el monto tiene significancia en el sentido de que las instituciones del estado necesitan de más recursos y que se debe cuidar cada guaraní.

“El pago del subsidio se hace posterior y podemos controlar. Ahora no está prohibido validar muchas veces, me enviaron que el entrenador les paga a todos, o los profesores de colegios”, explicó.

Licitaciones suspendidas

El viceministro señaló que desde que asumió hace un mes tomaron la decisión de analizar unas cuatro licitaciones, una de ellas es la primera para el Centro de Control y Monitoreo que tuvo problemas y no terminó de ejecutarse, mientras que hay otras dos licitaciones que tienen relación con el Centro de Control y Monitoreo y la verificación de la ejecución de ese primer contrato.

“Hasta tanto no esté resuelto qué es lo que se ejecutó ese primer contrato, no sabemos qué más lo que necesitamos comprar. Hay una lógica detrás de eso que yo hablé con el director Nacional de Contrataciones Públicas y que antes de terminar esa investigación no podemos avanzar en las otras dos licitaciones, porque no sabemos si se está comprando algo que ya se pagó y si es necesario”, remarcó.

Una de las cuatro licitaciones, que guardaba relación a paradas de ómnibus fue declarada desierta y el viceministro ya había solicitado que se suspenda.

Mejorar el sistema

“Lo que está claro es que el sistema de transporte tiene problemas estructurales graves y eso se ve en la calle porque la gente debe esperar más tiempo de lo normal y tiene que tener un sistema de menor calidad del que debía tener”, expuso.

Asimismo, dijo que hay medidas que se pueden tomar en el corto plazo, porque hay estudios al respecto, pero que están esperando uno con datos actualizados y tecnología de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA).

“Tenemos que hacer una reforma completa y se puede empezar con lo más básico y es controlar que al menos cumplan con las obligaciones establecidas en los pliegos de licitaciones a las que se presentaron. Muchas de las empresas cumplen, están funcionando bien y hay otras que no y tendrán que adaptarse o ir saliendo”, aseveró.

De igual manera, indicó que los servicios internos de los municipios se superponen a los servicios regulados por el Viceministerio de Transporte en Asunción y el Área Metropolitana, por lo que se debe empezar a coordinar los horarios e itinerarios que no tienen una lógica racional y hacen que algunos barrios estén sin servicio y otros corredores cuenten con más servicios del que necesitan.

“El problema principal está en dos horas a la mañana y dos a la tarde, en eso tenemos que concentrarnos y solucionar, como un corredor exclusivo para los buses. Hay que empezar a priorizar el transporte público, porque es la mejor forma de trasladarse”, remarcó.

Finalmente, destacó el compromiso ciudadano de tomarse el tiempo de grabar y denunciar las validaciones fantasmas que hacía un chofer y que derivó en las investigaciones y destitución del anterior viceministro.