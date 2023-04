Transporte público: Se denunciará en Fiscalía serie de irregularidades 

Como consecuencia de esto, fue desplazado el funcionario que estaba a cargo.

Asimismo, indicó que están ahondando en todo lo que es la investigación de las validaciones fantasmas por parte de las empresas de transporte, después de que se difundiera un video en el que se ve a un chofer validando una tarjeta en reiteradas ocasiones.

Esto derivó en la destitución del viceministro anterior, Víctor Sánchez.

De igual manera, informó que están trabajando con la Dirección de Contrataciones Públicas sobre la adquisición del Centro de Control y Monitoreo del Billetaje Electrónico y otras dos licitaciones que tienen relación con el centro.

“Contrataciones Públicas estaba haciendo una investigación y nos solicitaron documentaciones que no estaban siendo proveídas por el anterior viceministro”, explicó.

Asimismo, adelantó que se quiere asegurar que no se haya pagado por algo que no se hizo o entregó y tendrán cuidado con las otras dos licitaciones más recientes, para no pagar de nuevo algo que no se haya proveído anteriormente.

De igual manera, anunció 11 sumarios a empresas que no cuentan con la cantidad de buses exigida y que se les había otorgado 180 días para resolver la deficiencia, pero solo cuatro de las 15 firmas notificadas cumplieron, por lo que, si no hay explicaciones, se avanzará hacia la cancelación de los permisos.

“La denuncia va a ser innominada. La persona que estaba a cargo del centro ya no está, porque como mínimo fue negligente al no hacer los controles antes de remitir los informes”, detalló.

Además, indicó que en el 2022 encontraron 486.000 validaciones sospechosas, que son aquellas tarjetas con más de 10 validaciones en un día, y a partir de ahí ir avanzando en el control.

El viceministro sostuvo que tiene líneas claras del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, de transparentar completamente el servicio y recuperar la confianza de la ciudadanía.

Entre otras cosas, remarcó que el sistema del transporte público requiere de una revisión integral para tener a mediano o largo plazo el servicio que merece la ciudadanía.

Sobre el punto, comentó que hay un estudio de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica), como también otros de la Municipalidad de Asunción, y que se necesita una reforma de los itinerarios, avanzando hacia las troncales y alimentadores para generar un reordenamiento del sistema.

Finalmente, expuso que los itinerarios son los mismos que desde hace 50 años y que se necesita priorizar el transporte público por encima del transporte particular.