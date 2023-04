El ex presidente de la República recibió la visita de su ex homólogo de Uruguay con la presencia de las principales figuras de la agrupación política opositora, como el presidenciable Efraín Alegre, la senadora Esperanza Martínez y los candidatos al Congreso Leo Rubin y Luis Paciello.

El médico de cabecera del ex mandatario y dupla de Euclides Acevedo fustigó que la Concertación haya manipulado la imagen de su paciente —que sigue en proceso de recuperación— para su campaña.

“En desacuerdo con la manipulación de una hermosa amistad entre el ex presidente Mujica y el ex presidente Lugo. Respetamos y seguiremos respetando nuestra palabra de no haber tocado en ningún momento un tema político en el proceso de recuperación del presidente Lugo, lo seguiremos haciendo, porque no se manipulan ese tipo de situaciones”, expresó Querey.

“No se hace ese tipo de ‘trucos sucios’ dentro de un marco electoral. Todo tiene un límite. Seguimos firmes nosotros con esas banderas que se han plantado durante el gobierno de Lugo, seguimos firmes en la construcción de una Nueva República”, expresó a través de su cuenta de Twitter.

https://twitter.com/jorgequerey/status/1647376936321122305

Seamos éticos en la política, en la comunicación y respetemos el proceso de recuperación del querido compañero #FernandoLugo. pic.twitter.com/atEZvAVGwZ — Dr. Jorge Querey (@jorgequerey) April 15, 2023

Esta situación se dio en medio de una serie de interpretaciones acerca de la postura política de Fernando Lugo, con respecto a si apoya a Efraín Alegre o Euclides Acevedo, ambos candidatos a presidente del país.

El primero es presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y está haciendo su tercer intento para llegar a la conducción del Gobierno, y el segundo fue ministro en las carteras de Relaciones Exteriores y del Interior durante la administración de Mario Abdo Benítez.

Días pasados al encuentro con Lugo, Acevedo y Querey también se reunieron con él, luego de que anunciaron en una conferencia de prensa que no descabalgarían de su candidatura por la Nueva República, a donde se sumaron algunos integrantes del Frente Guasu, que decidieron salir de la Concertación Nacional.

Actualmente, de las nueve nucleaciones políticas que integran el Frente Guasu, cinco se encuentran con la dupla Acevedo-Querey, y las demás con el sector que postula a Efraín Alegre.