Acusan a las personas adictas de ser las autoras de estos hechos y exigen a la Fiscalía una exhaustiva investigación, informó Telefuturo.

Los delincuentes hacen boquetes en la pared, ingresan por los techos, por las ventanas y se llevan todo objeto de valor que encuentran, como electrodomésticos y hasta muebles.

Delincuentes ingresaron a 12 viviendas en total y robaron varios objetos de valor en zona de Salado, ciudad de Limpio. Los vecinos están hartos y exigen a las autoridades acciones concretas.



"No vivimos felices, no vivimos lo que tenemos que vivir, estamos en zozobra todos los vecinos de este barrio. Los policías se sienten impotentes, no tienen patrulleras, están descompuestas sus motos", expresó una de las pobladoras.

Otra vecina comentó que le da pena que sus familiares le apañan a uno de los supuestos autores, a quien dijo que no pueden reclamarle nada porque le atacan y le insultan.

Los vecinos están indignados porque dicen que no tienen presencia de la Policía Nacional en la zona.