Transformación Educativa: Piden derogar ley sobre convenio con UE

Igualmente, organizaciones de la sociedad civil solicitan que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) retire el proyecto de Transformación Educativa por considerar que está condicionado por la UE a las directrices de la Agenda 2030 y algunos lineamientos relacionados con la polémica ideología de género.

Por su parte, la viceministra de Culto, Zulma Morales, pidió trabajar juntos y no divididos, y sostuvo que el acuerdo de financiación al Sistema de Trasformación Educativa con la Unión Europea, de USD 38 millones, no guarda relación presupuestaria con el Plan Nacional de Transformación Educativa, ya que son proyectos diferentes.

Morales expuso que el Plan Nacional de Transformación Educativa es financiado con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI).

Utilización del dinero

Morales explicó que el dinero ya está siendo utilizado para kits escolares, alimentación, infraestructura, textos educativos, en tanto que el fondo que aún no fue ejecutado también está presupuestado para lo mismo.

Entre los objetivos de los fondos de la UE se encuentran mejorar la tasa de matrícula en el nivel jardín de infantes, mejorar la tasa de egreso al término de 12 años de escolaridad y el aumento del porcentaje de docentes de la educación básica y media, además de un incremento de educadores graduados en formación.

“Lo que más buscamos las personas comprometidas con el sistema educativo no es descalificar, sino buscar el consenso y que podamos trabajar sin colores. La educación y los niños no tienen colores”, remarcó la viceministra de Culto.

Sobre el Plan Nacional de Transformación Educativa, aclaró que no se encuentra en etapa de implementación y que se decidió continuar el diálogo con los diferentes sectores, luego de las críticas por parte de diferentes sectores de la sociedad civil.

También aseguró que la palabra género que se critica en los proyectos se refiere a masculino y femenino, basado en la Constitución Nacional, y que el Plan Nacional 2040 no incorpora ideología de género y no atenta contra la patria potestad de los padres.

Finalmente, hizo un llamamiento a la participación informada, buscando el beneficio de los estudiantes.

Cuestionamientos

El senador Abel González, uno de los impulsores del proyecto que deroga el acuerdo de financiamiento del sistema, criticó la financiación de USD 38 millones de la Unión Europea y defendió a la Iglesia como defensora de la Constitución Nacional y la familia.

El senador Blas Lanzoni indicó que se escuchó a diferentes sectores y ante la disconformidad con el Plan de Transformación Educativa presentaron el proyecto de derogación. Señaló que, en su opinión, la continuidad del debate no traerá resultados y que, además, no se tiene planificado un proyecto país, por lo cual decidieron convocar a la audiencia, puesto que también sostiene que faltó mayor apertura y debates en torno al plan.

El senador Enrique Riera dijo que las puertas no se abrieron lo suficiente y las personas salieron a las calles por una preocupación real sobre el proyecto. También leyó el proyecto y cuestionó que no diga igualdad de derecho entre hombres y mujeres y que el uso de diferentes palabras no hace que tenga la “igualdad de género”.

La parlasuriana María Eugenia Crichigno, presidenta de la Comisión y Cultura del Parlasur, sostuvo que el Gobierno intenta imponer un plan de transformación, excluyendo al Consejo Nacional de Educación y Ciencias (Conec).

La parlamentaria alegó que el préstamo busca garantizar la igualdad de género, pero que temen que se derive en condicionamientos y conceptos vinculados con la ideología de género.

Desfinanciamiento

La defensora María Lorena Segovia, por su parte, manifestó que escuchó las preocupaciones sobre el Plan de Transformación Educativa y alegó que el financiamiento de la Unión Europea, firmado en Bruselas en el año 2020, tiene un objetivo distinto y obedece a otro proyecto.

Expresó, a su vez, preocupación por cómo financiar los compromisos de kits escolares e infraestructura en caso de que se decida derogar el proyecto, por lo que dijo que Hacienda debió estar presente en la audiencia.

Mencionó que el análisis debe aclarar todas las dudas, ya que el Estado tiene que solventar los recursos ya comprometidos y que eso repercutiría en otras carteras, como la Defensoría Pública, que hace a la protección de niños, niñas y adolescentes víctimas de abandono, abuso sexual y maltrato.

Volvió a reiterar que no se trata de una audiencia para tratar el Plan Nacional de Transformación Educativa, pese a que las alocuciones de los representantes de la sociedad civil estuvieron dirigidas a dicho proyecto.

Los diferentes representantes de la sociedad civil pidieron la derogación del convenio y aseguraron que está relacionado con el plan. También solicitaron volver a foja cero el Plan de Trasformación Educativa. Alegaron que hay intenciones ocultas de una agenda de las Naciones Unidas que busca imponer la ideología de género.

Un grupo de manifestantes también se constituyó frente a la plaza del Congreso para expresar su apoyo al pedido de derogación del convenio con la Unión Europea. Pese a la lluvia y al clima fresco, los manifestantes estuvieron presentes con banderas a favor de la vida y en contra de la trasformación educativa.