Tras culminar la reunión, el senador del Frente Guasu Jorge Querey mencionó que el diálogo con las autoridades fue limitado debido a la ausencia de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.

"Estuvo el fiscal Alcaraz, que es de la Unidad de Delitos Vinculados al Narcotráfico, entonces muchos aspectos del tema financiamiento político él no pudo contestar", comentó el senador opositor.

En tanto, señaló que Arregui se amparó en la ley que rige a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes y habló con "muchas reservas con respecto a la información de lo que la unidad de inteligencia financiera puede investigar".

Querey manifestó que durante la reunión se recalcó que los titulares de información negativa son un elemento que siempre se justifica investigar y que las unidades de inteligencia financiera deben investigar por ley.

Agregó que, en segundo lugar, tanto el senador Fernando Lugo como los otros legisladores de la izquierda, "que recibimos acusaciones de este tipo", siempre deben estar dispuestos a aclarar cualquier cuestión ya que son funcionarios públicos.

"Es decir tenemos que estar expuestos y dispuestos a toda investigación y aclaración", insistió.

El parlamentario indicó que también se hicieron algunas preguntas que fueron importantes de si van a iniciar o si van a llevar investigación con respecto a este caso ( supuesto apoyo económico de Venezuela a Lugo) y a otros casos de financiamiento político por el narcotráfico, por lavado de dineros, caso Messer, caso Vicentin, caso cambios Yrendagüe en el que se presume se transfirió dinero que se ha vinculado a acciones políticas.

"Incluso al tema de financiamiento más importante: a través del contrabando, contrabando de cigarrillos, las empresas que compran de las tabacaleras, habría que hacer la revisión correspondiente", apuntó Querey.

Finalmente, alegó que esperan que la fiscala general del Estado dé respuesta a este y a otros aspectos que tienen relación al financiamiento de los partidos y el financiamiento de la política, para ello se analizará realizar un nueva reunión.

La semana pasada, la Cámara de Senadores aprobó la convocatoria a representantes de la Fiscalía y la Seprelad ante los congresistas para tratar el caso de supuesto financiamiento político externo que involucra al senador Lugo y a otros líderes de izquierda de Latinoamérica revelados reciente por Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de la inteligencia venezolana.

Según Carvajal, el Gobierno del presidente Hugo Chávez (1954-2013) apoyó a líderes de la izquierda latinoamericana con multimillonarios giros, entre ellos a Fernando Lugo, del Frente Guasu.

Entre otros políticos que presuntamente también recibieron apoyo del chavismo están el ex presidente de Brasil Lula da Silva; el fallecido ex mandatario de Argentina Néstor Kirchner; el ex jefe de Estado de Bolivia Evo Morales, y el también ex gobernante de Perú Ollanta Humala.